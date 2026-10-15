إيران تحت وطأة العقوبات.. إلى أين تتجه الأزمة؟

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تواجه أزمة اقتصادية ومعيشية متفاقمة، مع توسيع نطاق عقوباتها لتشمل قطاعات الطيران وصناعة السيارات والسكك الحديدية، وسط ارتفاع معدلات التضخم والفقر وتزايد القيود على حركة السفر والتجارة.وبحسب تقرير لصحيفة "لو فيغارو" ، كثّفت ضغوطها الاقتصادية على طهران ضمن حملة أطلقت عليها اسم "المنبوذ الاقتصادي"، أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ملامحها في نهاية آب الماضي.وامتدت إلى شركات الطيران العاملة من إيران وإليها، ما تسبب بتعليق عدد من الرحلات الدولية وزيادة صعوبة التنقل، فيما أوقفت شركات طيران تركية رحلاتها إلى إيران، إلى جانب تعليق الرحلات إلى والإمارات وسلطنة عُمان.وتتزامن هذه الإجراءات مع تدهور المؤشرات الاقتصادية، إذ بلغ معدل التضخم السنوي 88.6% في حزيران الماضي، وفق بيانات مركز الإحصاء ، بينما ارتفع معدل الفقر إلى نحو 41% خلال عام 2026.وأوضح الخبير الاقتصادي تييري كوفيل أن العقوبات الأميركية أسهمت بصورة أساسية في تفاقم الأزمة، إلى جانب اختلالات داخلية مرتبطة بالفساد والمحسوبية. وأشار إلى أن أصبحت المشتري لمعظم الإيراني منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق عام 2018.وفي المقابل، لا تخفي الإدارة الأميركية سعيها إلى استخدام الضغوط الاقتصادية لإضعاف النظام الإيراني، إذ تحدث بيسنت عن هدف يتمثل في انهياره، فيما يرى التقرير أن واشنطن تراهن على تفاقم الأزمة المعيشية لإثارة موجة جديدة من الاحتجاجات.ورغم تصاعد الضغوط، يشير التقرير إلى أن السلطات لا تزال تمتلك وسائل لاحتواء الأزمة، بينها تقديم مساعدات مالية للفئات الأكثر فقراً وتشديد الإجراءات الأمنية، ما يجعل تأثير العقوبات على مستقبل النظام مسألة مفتوحة على احتمالات متعددة.