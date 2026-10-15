تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

العليمي: مستمرون في عملية "فجر اليمن" وصولاً إلى صنعاء

Lebanon 24
15-10-2026 | 16:26
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
العليمي: مستمرون في عملية فجر اليمن وصولاً إلى صنعاء
العليمي: مستمرون في عملية فجر اليمن وصولاً إلى صنعاء photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، الخميس، استمرار عملية "فجر اليمن" حتى استعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اليمنية، وصولاً إلى العاصمة صنعاء، في وقت كشفت فيه إحاطات عسكرية تلقاها عن تنفيذ أكثر من 17 ألف استهداف جوي وبري لمواقع وقدرات جماعة الحوثيين، منذ انطلاق العملية بإسناد من تحالف دعم الشرعية.

وأجرى العليمي اتصالات بعضوي مجلس القيادة الرئاسي، عبدالرحمن المحرمي ومحمود الصبيحي، ورئيس الوزراء شائع الزنداني، للاطمئنان على سلامتهم وأعضاء الحكومة، عقب هجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدف قصر معاشيق الرئاسي في العاصمة المؤقتة عدن.
Advertisement

ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، استمع العليمي من المسؤولين الثلاثة إلى تقييم أولي لآثار الهجوم والإجراءات المتخذة للتعامل مع تداعياته، ووجّه الجهات المختصة برعاية أسر القتلى والمصابين، واستكمال التحقيقات، وتعزيز الإجراءات الأمنية لحماية المنشآت الحكومية والعاملين فيها.

واعتبر رئيس مجلس القيادة أن استهداف مقر الرئاسة والحكومة امتداد للهجمات الحوثية على المطارات والمنشآت النفطية والأعيان المدنية في اليمن والسعودية، مؤكداً أن الدولة ستواصل أداء مسؤولياتها الدستورية، وأن حماية مؤسساتها السيادية والمواطنين مسؤولية لا تقبل المساومة.

ووجّه القيادات العسكرية والأمنية باتخاذ التدابير اللازمة لحماية مؤسسات الدولة والتصدي للتهديدات والرد على مصادرها، وفقاً للقانون وبما يكفل حماية المدنيين والمنشآت المدنية.

وفي موازاة ذلك، تابع رئيس مجلس القيادة الرئاسي تطورات العمليات العسكرية في مختلف الجبهات، خلال اتصالات مع وزير الدفاع طاهر العقيلي، ورئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة صغير بن عزيز، وقائد المنطقة العسكرية الرابعة حمدي شكري، إلى جانب محافظ تعز نبيل شمسان ومحافظ لحج مراد الحالمي.

وبحسب الإحاطات العسكرية التي تلقاها، تجاوز عدد الاستهدافات الجوية والبرية التي نفذتها القوات الحكومية بإسناد من تحالف دعم الشرعية، منذ انطلاق "فجر اليمن"، 17 ألف استهداف، شملت مواقع وتجمعات وقدرات عسكرية للحوثيين على جبهات متعددة.

وأشاد العليمي بأداء القوات الحكومية بمختلف تشكيلاتها والمقاومة الشعبية، مثمناً دعم السعودية والدور العسكري للتحالف في إسناد العمليات ضد الحوثيين.

وعلى الصعيد الإنساني، استمع العليمي من محافظي تعز ولحج إلى تقارير عن موجات النزوح واحتياجات الأسر المتضررة، والإجراءات المتخذة لتأمين الخدمات الأساسية وطرق الإمداد، وتعزيز التنسيق بين السلطات المحلية والقيادات العسكرية والأمنية لحماية المدنيين.

وتطرق إلى الانتهاكات التي ترتكبها جماعة الحوثيين في مناطق دخلتها مؤخراً بمحافظة تعز، تشمل التجنيد والتحشيد القسري، وفرض برامج التعبئة الأيديولوجية على المؤسسات التعليمية والمجتمعية، محذراً من تداعياتها على السكان والنسيج الاجتماعي.

وجدد العليمي التأكيد أن العملية العسكرية ستستمر وفق أهدافها المعلنة حتى إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة وصولاً إلى صنعاء، معتبراً أن الهجمات الحوثية على المؤسسات الحكومية والمدنيين تعزز ضرورة حصر السلاح والقوة المسلحة في مؤسسات الدولة.
مواضيع ذات صلة
العليمي: عملية "فجر اليمن" جاءت بعد استنفاد كل فرص التهدئة مع ميليشيات الحوثي
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:19:43 Lebanon 24 Lebanon 24
العليمي: القوات اليمنية تحرز تقدماً في عملية "فجر اليمن"
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:19:43 Lebanon 24 Lebanon 24
العليمي يعلن بدء عملية تحرير صنعاء وإنهاء الانقلاب
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:19:43 Lebanon 24 Lebanon 24
العليمي: بدء العمليات العسكرية لاستعادة كامل أراضي اليمن
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:19:43 Lebanon 24 Lebanon 24

وكالة الأنباء

وزير الدفاع

المقاومة

السعودية

الدستور

المطار

النفط

الشرع

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:54 | 2026-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:50 | 2026-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:47 | 2026-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:28 | 2026-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
10:54 | 2026-10-18
Lebanon24
10:50 | 2026-10-18
Lebanon24
10:47 | 2026-10-18
Lebanon24
10:28 | 2026-10-18
Lebanon24
10:00 | 2026-10-18
Lebanon24
09:42 | 2026-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24