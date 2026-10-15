العليمي: مستمرون في عملية "فجر اليمن" وصولاً إلى صنعاء

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أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، الخميس، استمرار عملية "فجر اليمن" حتى استعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اليمنية، وصولاً إلى العاصمة صنعاء، في وقت كشفت فيه إحاطات عسكرية تلقاها عن تنفيذ أكثر من 17 ألف استهداف جوي وبري لمواقع وقدرات جماعة الحوثيين، منذ انطلاق العملية بإسناد من تحالف دعم الشرعية.وأجرى العليمي اتصالات بعضوي مجلس القيادة الرئاسي، عبدالرحمن المحرمي ومحمود الصبيحي، ورئيس الوزراء شائع الزنداني، للاطمئنان على سلامتهم وأعضاء الحكومة، عقب هجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدف قصر معاشيق الرئاسي في العاصمة المؤقتة عدن.ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، استمع العليمي من المسؤولين الثلاثة إلى تقييم أولي لآثار الهجوم والإجراءات المتخذة للتعامل مع تداعياته، ووجّه الجهات المختصة برعاية أسر القتلى والمصابين، واستكمال التحقيقات، وتعزيز الإجراءات الأمنية لحماية المنشآت الحكومية والعاملين فيها.واعتبر رئيس مجلس القيادة أن استهداف مقر الرئاسة والحكومة امتداد للهجمات الحوثية على المطارات والمنشآت النفطية والأعيان المدنية في اليمن والسعودية، مؤكداً أن الدولة ستواصل أداء مسؤولياتها الدستورية، وأن حماية مؤسساتها السيادية والمواطنين مسؤولية لا تقبل المساومة.ووجّه القيادات العسكرية والأمنية باتخاذ التدابير اللازمة لحماية مؤسسات الدولة والتصدي للتهديدات والرد على مصادرها، وفقاً للقانون وبما يكفل حماية المدنيين والمنشآت المدنية.وفي موازاة ذلك، تابع رئيس مجلس القيادة الرئاسي تطورات العمليات العسكرية في مختلف الجبهات، خلال اتصالات مع طاهر العقيلي، ورئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة صغير بن عزيز، وقائد المنطقة العسكرية الرابعة حمدي شكري، إلى جانب محافظ تعز نبيل شمسان ومحافظ لحج مراد الحالمي.وبحسب الإحاطات العسكرية التي تلقاها، تجاوز عدد الاستهدافات الجوية والبرية التي نفذتها القوات الحكومية بإسناد من تحالف دعم الشرعية، منذ انطلاق "فجر اليمن"، 17 ألف استهداف، شملت مواقع وتجمعات وقدرات عسكرية للحوثيين على جبهات متعددة.وأشاد العليمي بأداء القوات الحكومية بمختلف تشكيلاتها والمقاومة الشعبية، مثمناً دعم والدور العسكري للتحالف في إسناد العمليات ضد الحوثيين.وعلى الصعيد الإنساني، استمع العليمي من محافظي تعز ولحج إلى تقارير عن موجات النزوح واحتياجات الأسر المتضررة، والإجراءات المتخذة لتأمين الخدمات الأساسية وطرق الإمداد، وتعزيز التنسيق بين السلطات المحلية والقيادات العسكرية والأمنية لحماية المدنيين.وتطرق إلى الانتهاكات التي ترتكبها جماعة الحوثيين في مناطق دخلتها مؤخراً بمحافظة تعز، تشمل التجنيد والتحشيد القسري، وفرض برامج التعبئة الأيديولوجية على المؤسسات التعليمية والمجتمعية، محذراً من تداعياتها على السكان والنسيج الاجتماعي.وجدد العليمي التأكيد أن العملية العسكرية ستستمر وفق أهدافها المعلنة حتى إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة وصولاً إلى صنعاء، معتبراً أن الهجمات الحوثية على المؤسسات الحكومية والمدنيين تعزز ضرورة حصر السلاح والقوة المسلحة في مؤسسات الدولة.