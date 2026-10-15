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عربي-دولي

البرلمان العراقي يصوّت على استكمال الحقائب الوزارية الشاغرة

Lebanon 24
15-10-2026 | 16:00
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البرلمان العراقي يصوّت على استكمال الحقائب الوزارية الشاغرة
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صوت البرلمان العراقي، مساء الخميس، على الحقائب الوزارية الشاغرة وإضافة ثلاث حقائب مستحدثة وثلاثة نواب لرئيس الحكومة العراقية للسنوات الأربع المقبلة.
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وأعلن البرلمان العراقي خلال الجلسة التصويت على تسمية وزراء الداخلية والدفاع والتخطيط، كما صوّت البرلمان على تسمية وزراء الإسكان والتعليم العالي والرياضة والشؤون الاجتماعية والسياحة والاقتصاد الرقمي.

وقد صوّت مجلس النواب على ياسر عبد صخيل محمد المالكي وزيراً للداخلية، ونايف مكيف شنان الشمري وزيراً للدفاع، وقتيبة غازي مجيد حميد وزيراً للتخطيط، وحيدر بهاء صاحب الحسيني وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، وياسين محمد حمد العيثاوي وزيراً للثقافة. كما صوت أيضاً على ریباز محمد عبدالله حملان وزيراً للإعمار والإسكان والبلديات العامة، ومحمد رعد جويد الموسوي وزيراً للعمل والشؤون الاجتماعية، وصفاء مهدي صالح الكناني وزيراً للشباب والرياضة.

وصوّت المجلس أيضاً على محمد صاحب الدراجي وزيراً للاقتصاد الرقمي والحوكمة والعلوم والتكنولوجيا، وعلي عبد الهادي محمد الدخيلي وزيراً للسياحة، ومحمد سمعان كنعان يوسف وزيراً للدولة.

وعقدت الجلسة برئاسة هيبت الحلبوسي رئيس البرلمان العراقي وبحضور 261 نائباً من أصل إجمالي عدد نواب البرلمان البالغ 329 نائباً وحضور كل من رئيس الحكومة علي فالح الزيدي ورئيس الجمهورية نزار آميدي وعدد من كبار قادة العملية السياسية في العراق.

كما شهدت الجلسة التصويت على ثلاثة مرشحين لتولي منصب نائب رئيس الوزراء، وهم محسن علي أكبر المندلاوي وليث هادي سيد الخزعلي ومحمد علي تميم.

وتم تأجيل التصويت على منصب نائب رئيس الوزراء الرابع ووزير الهجرة والمهجرين ووزارة الثقافة.

وأدى نواب رئيس الوزراء والوزراء الجدد اليمين القانونيّة وتم رفع الجلسة.

وبعد الاعلان عن استكمال تشكيل الحكومة بلغ إجمالي عدد الحقائب الوزارية 24 حقيبة وثلاثة نواب لرئيس الحكومة الحالية برئاسة علي فالح الزيدي للسنوات الأربع المقبلة.
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العراقية

الجمهوري

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