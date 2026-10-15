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عربي-دولي

بعد إسقاط عشرات المسيّرات كانت متجهة نحو العاصمة الروسية.. موسكو تقيد حركة مطاراتها

Lebanon 24
15-10-2026 | 23:16
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بعد إسقاط عشرات المسيّرات كانت متجهة نحو العاصمة الروسية.. موسكو تقيد حركة مطاراتها
بعد إسقاط عشرات المسيّرات كانت متجهة نحو العاصمة الروسية.. موسكو تقيد حركة مطاراتها photos 0
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حوّلت سلطات مطارات موسكو مسار أكثر من 20 طائرة كانت متجهة إلى العاصمة الروسية نحو مدن أخرى، بسبب قيود مفروضة حاليا على جميع مطارات موسكو، وفق ما نقلته وكالة "تاس".
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وقال عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، إن قوات الدفاع الروسية أسقطت 39 طائرة مسيرة أخرى كانت متجهة نحو العاصمة.

فيما أفادت وكالة "تاس" بإسقاط 10 طائرات مسيرة أوكرانية كانت في طريقها إلى موسكو.

على الجانب الأوكراني، أعلن عمدة كييف عن وقوع أعطال في شبكة المياه في بعض أجزاء العاصمة، نتيجة تضرر البنية التحتية للطاقة في منطقة كييف، في ظل استمرار الضربات الروسية على البنية التحتية الحيوية.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده تعيش حاليا تحت وطأة هجمات روسية مستمرة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدن والمجتمعات، مؤكداً أن الأولوية القصوى تتمثل في تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية.

وشدد زيلينسكي على أهمية الإبقاء على الأصول الروسية المجمّدة كما هي، قائلا: "ما دامت الحرب مستمرة، ينبغي ألا تحصل روسيا على أي موارد يمكن استخدامها لتأجيج المزيد من عمليات القتل وزعزعة الاستقرار في أوروبا".
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