بعد إسقاط عشرات المسيّرات كانت متجهة نحو العاصمة الروسية.. موسكو تقيد حركة مطاراتها

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حوّلت سلطات مطارات مسار أكثر من 20 طائرة كانت متجهة إلى العاصمة الروسية نحو مدن أخرى، بسبب قيود مفروضة حاليا على جميع مطارات موسكو، وفق ما نقلته وكالة "تاس".وقال عمدة موسكو، ، إن قوات الدفاع الروسية أسقطت 39 طائرة مسيرة أخرى كانت متجهة نحو العاصمة.فيما أفادت وكالة "تاس" بإسقاط 10 طائرات مسيرة أوكرانية كانت في طريقها إلى موسكو.على الجانب الأوكراني، أعلن عمدة عن وقوع أعطال في شبكة المياه في بعض أجزاء العاصمة، نتيجة تضرر البنية التحتية للطاقة في ، في ظل استمرار الضربات الروسية على البنية التحتية الحيوية.الأوكراني إن بلاده تعيش حاليا تحت وطأة هجمات روسية مستمرة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدن والمجتمعات، مؤكداً أن الأولوية القصوى تتمثل في تعزيز الدفاعات الجوية .وشدد على أهمية الإبقاء على الأصول الروسية المجمّدة كما هي، قائلا: "ما دامت الحرب مستمرة، ينبغي ألا تحصل على أي موارد يمكن استخدامها لتأجيج المزيد من عمليات القتل وزعزعة الاستقرار في ".