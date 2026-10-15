هجوم دموي على مدرسة ابتدائية في أميركا

قُتل خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال ومعلّمة ومطلق النار، في هجوم استهدف مدرسة ابتدائية بمدينة بند في الأميركية.

وقال قائد شرطة المدينة مايك كرانتز إن الضحايا هم ثلاثة أطفال تبلغ أعمارهم 5 و8 و11 عاماً، إضافة إلى معلّمة، فيما أعلنت الشرطة أن المشتبه فيه يبلغ 16 عاماً.

وبدأ الهجوم قرابة الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي، ووصلت الشرطة إلى مدرسة "سيلفر ريل" الابتدائية بعد نحو دقيقتين من تلقي البلاغ.

وأوضحت المتحدثة باسم الشرطة شيلا أن العناصر تلقوا بعد معلومات تفيد بمقتل المشتبه فيه، مشيرة إلى أن التحقيق لم يحدد بعد هوية مطلق النار عليه، مع احتمال أن يكون أحد المارة.

ونُقل شخصان على الأقل إلى المستشفى، من دون إعلان وضعهما الصحي، فيما وضعت المدرسة قيد الإغلاق الاحترازي قبل نقل التلاميذ بالحافلات إلى موقع آخر لتسليمهم إلى ذويهم.

وتقع المدرسة على مسافة نحو 160 كيلومتراً جنوب شرقي بورتلاند، وتستقبل تلاميذ من مرحلة حتى الصف الخامس.

وسجلت أكثر من 360 حادثة إطلاق نار جماعي منذ بداية العام، وفق ، الذي يصنف ضمن هذه الحوادث أي إطلاق نار يسفر عن إصابة أربعة أشخاص أو أكثر.