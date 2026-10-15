مجلس الأمن يدين هجمات الحوثيين ضد السعودية

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دان أعضاء ، بأشد العبارات الهجمات المتواصلة والتصعيدية التي يشنها الحوثيون ضد ، بما فيها الهجمات التي طالت الطيران المدني والبنية التحتية للطاقة، وأسفرت عن وفاة وإصابة مدنيين.وأفاد بيان صادر عن رئيس المجلس أن ذلك يشمل "الضربات المتهورة التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي" في 10 و11 تشرين الأول وتسببت في وفيات وإصابات، بجانب الضربات المتعددة التي استهدفت مطارات أخرى ومنشآت أرامكو السعودية.وجدد أعضاء إدانتهم بأشد العبارات استمرار هجمات الحوثيين وتهديداتهم ضد الملاحة التجارية في وباب المندب، وشددوا على أهمية الحفاظ على سلامة السفن التجارية وأطقمها.وأكد الأعضاء أهمية التنفيذ الكامل للقرار 2216 لعام 2015 والقرارات اللاحقة، داعين إلى التعاون العملي، بما في ذلك مع حكومة اليمن، لمنع الحوثيين من الحصول على الأسلحة وما يتصل بها من أعتدة والمساعدة التقنية والتدريب والتمويل وغير ذلك من أشكال المساعدة المتصلة بالأنشطة العسكرية اللازمة لشن مزيد من الهجمات.وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن تضامنهم مع في مواجهة الهجمات التي تطال المدنيين والأعيان المدنية على أراضيها، مؤكدين حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقًا للقانون الدولي.وطالب الحوثيين بالوقف الفوري لتصعيدهم العسكري وهجماتهم التي تطال المدنيين والأعيان المدنية، وأكدوا مجددًا دعم مجلس الأمن لحكومة اليمن والتزام أعضائه القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية، وجددوا تأكيد دعمهم للمبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ في جهوده الرامية إلى التوصل عن طريق التفاوض إلى تسوية سياسية شاملة يقودها اليمنيون ويملكون زمامها.