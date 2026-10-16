ترامب: زيلينسكي ليس شخصا جيدا للتعامل معه

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أعلن الرئيس الأميركي ، انه "ليس من المعجبين" بالرئيس الأوكراني فولوديمير ، معتبرا أن التفاوض معه أصعب من التفاوض مع ، في وقت تستأنف فيه هجماتها على مصافي الروسية.وقال خلال مقابلة حصرية مع قناة "نيوزماكس" : "زيلينسكي ليس شخصا جيدا للتعامل معه"، مضيفا: "زيلينسكي لا يريد التوصل إلى تسوية. إنه يدعي رغبته في ذلك، لكنه في الواقع لا يريد. كلا، أنا لست من المعجبين بزيلينسكي".وانتقد ترامب قرار باستئناف الهجمات على مصافي النفط الروسية، وقال: "إذا أخبرتموني بأن زيلينسكي يعاود قصف المصافي، فكل ما يفعله هو رفع أسعار النفط عالمياً". وأضاف: "أعتقد أن هذا أمر مخزٍ. فهناك الكثير من الأهداف الأخرى التي يمكن استهدافها". وتابع: "لكن عندما تقصف مصافي الديزل، حيث يتم إنتاج وقود الديزل الذي نحتاجه نحن ويحتاجه العالم، فإنك بذلك لا تقدم خدمة جيدة للعالم".وعن إمكانية التوصل إلى تسوية لإنهاء الحرب في أوكرانيا، قال ترامب: "ينبغي أن تنتهي الحرب قريبا. لكن أعتقد أن كلا الطرفين يرغبان في رؤيتها تنتهي، لكنني أجد أن التعامل مع زيلينسكي أصعب من التعامل مع ".وعزا ترامب بعض الصعوبات إلى العداء الشخصي بين الزعيمين، قائلاً: "بوتين يكره زيلينسكي، وزيلينسكي يكره بوتين. وعندما يكون هناك هذا النوع من الكراهية، يصبح من الصعب جداً التوصل إلى تسوية".كما طرح ترامب فكرة إجراء انتخابات جديدة في أوكرانيا، متسائلا عما إذا كان زيلينسكي لا يزال يحظى بدعم شعبي في ظل استمرار الحرب، وقال: "أعتقد أن هناك حاجة لإجراء انتخابات جديدة في أوكرانيا. فلا أحد يخبرني بأن الشعب الأوكراني راضٍ عن تعرض مبانيه السكنية للقصف بالصواريخ".