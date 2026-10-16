تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

مانيلا ترد على بكين: تصريحات سفيرها "تهديد مبطّن" باستخدام القوة

Lebanon 24
16-10-2026 | 01:28
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
مانيلا ترد على بكين: تصريحات سفيرها تهديد مبطّن باستخدام القوة
مانيلا ترد على بكين: تصريحات سفيرها تهديد مبطّن باستخدام القوة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تصاعد التوتر الدبلوماسي بين الفلبين والصين بعدما اعتبرت مانيلا تصريحات السفير الصيني لديها، جينغ تشيوان، بشأن قدرة بلاده على الانتصار في أي مواجهة بين البلدين، بمثابة تهديد مبطّن باستخدام القوة، في ظل الخلافات المستمرة بين الطرفين حول مناطق متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.
Advertisement


وبحسب وكالة "رويترز"، وصفَت وزارة الخارجية الفلبينية تصريحات السفير الصيني بأنها "اختيار سيئ للكلمات"، معتبرة أنها لا تساعد على تحسين العلاقات الثنائية المعقدة بين البلدين.


وكان جينغ قد قال، الخميس، رداً على سؤال عن وصف وزير الدفاع الفلبيني الصين بأنها مصدر للمشكلات في المنطقة، إن بلاده "قد تنتصر بسهولة" إذا استخدمت القوة، لكنه أضاف أنها لن تلجأ إليها، قائلاً: "نحن نحب السلام".


وأبدى الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور اعتراضه على التصريحات، قائلاً إنها تبدو إلى حد كبير كأنها تهديد، وتستدعي إجراء نقاش مع السفير لفهم ما قصده تحديداً.

في المقابل، رفضت السفارة الصينية في مانيلا الانتقادات، وقالت إن تصريحات السفير اقتُطعت من سياقها، ووصفت رد الفلبين بأنه "مبالغ في تفسير" كلامه. وأضافت أن العلاقات بين البلدين تمر حالياً بمرحلة شديدة الحساسية.

وتأتي هذه المواجهة الكلامية في سياق خلافات متكررة بين البلدين، اللذين يتنازعان السيادة على جزر وشعاب بحرية في بحر الصين الجنوبي، بينها مناطق تقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين. وشهدت هذه المياه مواجهات متكررة بين خفر السواحل لدى الطرفين.

وتفاقمت التوترات خلال الفترة الأخيرة على خلفية تبادل الاتهامات بشأن التحركات البحرية والحقوق في المناطق المتنازع عليها. كما فرضت الصين في حزيران عقوبات على وزير الدفاع الفلبيني بسبب تصريحاته المتعلقة ببحر الصين الجنوبي، وهو ما اعترضت عليه مانيلا.

ويعكس الخلاف الأخير استمرار التباعد بين البلدين، في وقت ترتبط فيه الفلبين بتحالف دفاعي مع الولايات المتحدة، بينما تتمسك بكين بمطالبها في أجزاء واسعة من بحر الصين الجنوبي.
مواضيع ذات صلة
قداس "القوات" في قاعة مقفلة بعد "تهديد بالقصف بالمُسيّرات"
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:21:49 Lebanon 24 Lebanon 24
"الأفضل في التاريخ حُسم".. رسالة مبطنة من ميسي حول غريمه رونالدو
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:21:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: استدعاء السفير الألماني في طهران على خلفية تصريحات مسؤولين ألمان ضد إيران
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:21:49 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء الإسباني: استدعينا السفير المغربي في مدريد احتجاجا على تصريحات وزيرين مغربيين بشأن سبتة ومليلية
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:21:49 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وزارة الخارجية

وزير الدفاع

دبلوماسي

الصينية

الثنائي

بات على

فلبينية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:54 | 2026-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:50 | 2026-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:47 | 2026-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:28 | 2026-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
10:54 | 2026-10-18
Lebanon24
10:50 | 2026-10-18
Lebanon24
10:47 | 2026-10-18
Lebanon24
10:28 | 2026-10-18
Lebanon24
10:00 | 2026-10-18
Lebanon24
09:42 | 2026-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24