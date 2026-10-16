مادورو وزوجته يمثلان أمام محكمة أميركية

أوردت تقارير إعلامية أميركية، أن الرئيس الفنزويلي
السابق نيكولاس مادورو
وزوجته سيليا فلوريس، مثلا أمام محكمة أميركية ودفعا ببراءتهما من تهم التعذيب التي وجهها إليهما الادعاء.
وخلال الجلسة التي عقدت أمام القاضي ألفين هيلرستين، وصف مادورو
التهم بأنها "باطلة"، بينما قالت فلوريس: "إنني بريئة تماما. إنني غير مذنبة".
وكانت القوات الخاصة
الأميركية قد ألقت القبض على نيكولاس مادورو وزوجته في يناير الماضي، في عملية أثارت جدلا واسعا في العاصمة الفنزويلية كاراكاس.
ومنذ ذلك الحين، يُحتجز الاثنان في سجن في بروكلين
بولاية نيويورك
. وقد ترأس مادورو حكومة اشتراكية في فنزويلا
من عام 2013 حتى عام 2026.
وتولت ديلسي رودريغيز
، نائبة الرئيس الفنزويلي السابق، الرئاسة بالإنابة بعد اعتقال مادورو.