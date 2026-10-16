تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

مادورو وزوجته يمثلان أمام محكمة أميركية

Lebanon 24
16-10-2026 | 01:48
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
مادورو وزوجته يمثلان أمام محكمة أميركية
مادورو وزوجته يمثلان أمام محكمة أميركية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أوردت تقارير إعلامية أميركية، أن الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، مثلا أمام محكمة أميركية ودفعا ببراءتهما من تهم التعذيب التي وجهها إليهما الادعاء.
Advertisement

وخلال الجلسة التي عقدت أمام القاضي ألفين هيلرستين، وصف مادورو التهم بأنها "باطلة"، بينما قالت فلوريس: "إنني بريئة تماما. إنني غير مذنبة".

وكانت القوات الخاصة الأميركية قد ألقت القبض على نيكولاس مادورو وزوجته في يناير الماضي، في عملية أثارت جدلا واسعا في العاصمة الفنزويلية كاراكاس.

ومنذ ذلك الحين، يُحتجز الاثنان في سجن في بروكلين بولاية نيويورك. وقد ترأس مادورو حكومة اشتراكية في فنزويلا من عام 2013 حتى عام 2026.

وتولت ديلسي رودريغيز، نائبة الرئيس الفنزويلي السابق، الرئاسة بالإنابة بعد اعتقال مادورو.


مواضيع ذات صلة
مادورو وزوجته يعلنان براءتهما من تهم التعذيب الجديدة أمام القضاء الأميركي
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:21:58 Lebanon 24 Lebanon 24
محكمة أميركية: اتهام جديد للرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو بالتعذيب وانتهاك حقوق الإنسان
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:21:58 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن تدرس اتهامات جديدة بحق مادورو وزوجته
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:21:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تدهور صحة زوجة مادورو في السجن
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:21:58 Lebanon 24 Lebanon 24

نيكولاس مادورو

القوات الخاصة

ولاية نيويورك

الفنزويلي

رودريغيز

فنزويلية

نيويورك

فنزويلا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:54 | 2026-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:50 | 2026-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:47 | 2026-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:28 | 2026-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
10:54 | 2026-10-18
Lebanon24
10:50 | 2026-10-18
Lebanon24
10:47 | 2026-10-18
Lebanon24
10:28 | 2026-10-18
Lebanon24
10:00 | 2026-10-18
Lebanon24
09:42 | 2026-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24