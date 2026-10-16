الفاتيكان يطمئن إلى صحة البابا لاوون الرابع عشر بعد جراحة في الرئة

أعلن أن يتعافى بصورة جيدة بعد خضوعه لجراحة في الرئة، مشيراً إلى أن الفحوص الطبية أظهرت نتائج مطمئنة.

وأوضح الطبيبان لويجي كاروبوني وستيفانو مارغاريتورا أن صورة بالأشعة أظهرت تعافياً جيداً للرئة التي خضعت للجراحة في 13 تشرين الأول بمستشفى جيميلي الجامعي في .

وكان البابا قد خضع لعملية جراحية لاستئصال ورم غدي رئوي، فيما أكد بيان لدار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أن مسار تعافيه بعد العملية "يسير بصورة طبيعية".

وأضاف البيان أن نتائج الفحوص الروتينية جاءت ضمن المعدلات الطبيعية، وأن البابا أنجز نشاطاته اليومية بصورة مستقلة، فيما شملت جلسة العلاج الفيزيائي تمارين حركية كاملة.

كما شارك الحبر الأعظم في الاحتفال بالقداس داخل قاعة مخصصة في الطابق العاشر من المستشفى، واستأنف نشاطه العملي.

ومن المنتظر صدور تحديثات إضافية بشأن حالته خلال الأيام المقبلة، فيما تتواصل الصلوات من أجل شفائه في مناطق مختلفة من العالم، وكذلك أمام مستشفى جيميلي، حيث يضع مؤمنون رسائل وشموعاً وأعلاماً تحمل تمنياتهم له بالشفاء.