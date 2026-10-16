خلاف جديد بين تايوان والصين على إرث "أبو الأمة"

دعت حكومة تايوان مواطنيها إلى تجنب المشاركة في فعاليات تعتزم تنظيمها الشهر المقبل لإحياء الذكرى الـ160 لميلاد صن يات صن، في خطوة كشفت خلافاً جديداً بين تايبيه وبكين حول إرث الشخصية التاريخية.

ومن المقرر أن تقيم الصين احتفالات في 12 تشرين الثاني لتكريم صن، الذي ساهم في قيادة ثورة عام 1911 وإنهاء الحكم الإمبراطوري، قبل تأسيس الصين. ولا يزال هذا الاسم الرسمي لتايوان، بعدما انتقلت حكومتها إلى عام 1949 إثر هزيمتها أمام الشيوعيين في .

وقال مجلس شؤون البر في تايوان إن على المواطنين عدم التوجه إلى الصين لحضور هذه الفعاليات أو ترديد روايات الصيني.

واتهم المجلس باستخدام المناسبة للترويج لمواقفها الرافضة لاستقلال تايوان والداعية إلى "الوحدة"، مؤكداً أن تفسيرها لإرث صن لا ينسجم مع الوقائع التاريخية.

وتصف بكين صن بأنه بطل قومي ورائد للثورة ، بينما يُعرف رسمياً في تايوان بلقب "أبو الأمة"، ولا تزال صورته معلقة داخل المكتب الرئاسي.

وفي الذكرى السابقة عام 2016، قال إن صن عارض محاولات تقسيم البلاد، معتبراً أن إعادة توحيدها بالكامل "واجب مقدس" على جميع الصينيين.

ويأتي الخلاف في ظل توتر مستمر بين بكين والرئيس التايواني لاي تشينغ تي، الذي يؤكد أن سكان الجزيرة وحدهم يملكون حق تقرير مستقبلهم، فيما تصفه الصين بأنه "انفصالي" وترفض إجراء حوار معه.