الشرطة الإسرائيلية تبحث عن مسلّح.. وعمليات تمشيط جوية

أعلنت تنفيذ عمليات تمشيط واسعة في قرع، بعد تلقي بلاغ عن شخص يُشتبه في أنه مسلّح، في حادثة دفعت إلى نشر قوات ميدانية والاستعانة بوحدة الشرطة الجوية.

وبحسب موقع "ynet" ، بدأت عمليات البحث صباح الجمعة، قرابة الساعة 10:30، في بستان زيتون بالمنطقة، بمشاركة وحرس الحدود ومتطوعين من فرق التأهب المحلية.

وأشار التقرير إلى أن البلاغ تحدث عن شخص مشتبه به قد يكون مسلّحاً، لافتاً إلى أنه كان يرتدي زياً عسكرياً إسرائيلياً وغطاءً للوجه.

ودعت الشرطة الجمهور إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي شخص يثير الشكوك، مع متابعة التحديثات الرسمية بشأن عمليات البحث.