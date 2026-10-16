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عربي-دولي

الشرطة الإسرائيلية تبحث عن مسلّح.. وعمليات تمشيط جوية

Lebanon 24
16-10-2026 | 04:00
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الشرطة الإسرائيلية تبحث عن مسلّح.. وعمليات تمشيط جوية
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أعلنت الشرطة الإسرائيلية تنفيذ عمليات تمشيط واسعة في منطقة كفر قرع، بعد تلقي بلاغ عن شخص يُشتبه في أنه مسلّح، في حادثة دفعت إلى نشر قوات ميدانية والاستعانة بوحدة الشرطة الجوية.

وبحسب موقع "ynet" الإسرائيلي، بدأت عمليات البحث صباح الجمعة، قرابة الساعة 10:30، في بستان زيتون بالمنطقة، بمشاركة قوات الشرطة وحرس الحدود ومتطوعين من فرق التأهب المحلية.

وأشار التقرير إلى أن البلاغ تحدث عن شخص مشتبه به قد يكون مسلّحاً، لافتاً إلى أنه كان يرتدي زياً عسكرياً إسرائيلياً وغطاءً للوجه.

ودعت الشرطة الجمهور إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي شخص يثير الشكوك، مع متابعة التحديثات الرسمية بشأن عمليات البحث.

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