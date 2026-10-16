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عربي-دولي

بزشكيان: مستعدون للحوار لكن واشنطن تريد إخضاع إيران

Lebanon 24
16-10-2026 | 08:50
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بزشكيان: مستعدون للحوار لكن واشنطن تريد إخضاع إيران
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أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الجمعة، استعداد بلاده للحوار مع الولايات المتحدة، لكنه شدد على أن واشنطن تسعى إلى "إخضاع طهران"، مؤكدا أن بلاده لن تقبل الرضوخ للقوة.
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وقال بزشكيان، خلال لقائه رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي كوباخيدزه، على هامش القمة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، إن "الأميركيين يعتقدون أن بإمكانهم إخضاعنا، لكننا لن نرضخ للقوة"، مضيفا أن الولايات المتحدة "تسببت في مشكلات لا تقتصر على إيران، بل تمتد إلى العالم أجمع".

وحذر الرئيس الإيراني من أن استمرار واشنطن في هذا النهج سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع على المستوى العالمي، داعيا إياها إلى اللجوء إلى الحوار القائم على المنطق بدلا من استخدام القوة، وفق ما نقلته وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.
 
وفي ما يتعلق بالملف النووي، أشار بزشكيان إلى المواقف المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، وأكد أن طهران لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي، مشيرا إلى أن الحملات الدعائية ضد بلاده، تستند، بحسب وصفه، إلى "الأكاذيب".

كما اعتبر أن العقوبات الأميركية المفروضة على إيران "تتجاوز الأطر الإنسانية"، واصفا الهجمات الأميركية خلال الأشهر الماضية بأنها "غير مبررة وغير إنسانية".

وفي سياق اللقاء، شدد بزشكيان على ضرورة تطوير العلاقات بين إيران وجورجيا وتعزيز التعاون الثنائي، داعيا إلى وضع أطر واضحة وشفافة لتوسيع العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياحية بين البلدين.

كما أكد كوباخيدزه وضوح موقف بلاده تجاه الدول المجاورة، قائلا إن جورجيا "ترفض التدخلات الخارجية في شؤون الدول".

وأشار رئيس وزراء جورجيا إلى الروابط الثقافية والجغرافية المشتركة بين طهران وتبليسي، مؤكدا أن الصداقة والتعاون يشكلان أساس العلاقات الثنائية. (سكاي نيوز عربية) 
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