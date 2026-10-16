بزشكيان: مستعدون للحوار لكن واشنطن تريد إخضاع إيران

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أكد الرئيس مسعود بزشكيان، الجمعة، استعداد بلاده للحوار مع ، لكنه شدد على أن تسعى إلى "إخضاع "، مؤكدا أن بلاده لن تقبل الرضوخ للقوة.وقال بزشكيان، خلال لقائه رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي كوباخيدزه، على هامش القمة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، إن " يعتقدون أن بإمكانهم إخضاعنا، لكننا لن نرضخ للقوة"، مضيفا أن الولايات المتحدة "تسببت في مشكلات لا تقتصر على ، بل تمتد إلى العالم أجمع".وحذر الرئيس الإيراني من أن استمرار واشنطن في هذا النهج سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع على المستوى العالمي، داعيا إياها إلى اللجوء إلى الحوار القائم على المنطق بدلا من استخدام القوة، وفق ما نقلته وكالة أنباء "إرنا" .