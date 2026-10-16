مع استمرار الحصار الحوثي.. منظمة حقوقية: تعز على شفا كارثة إنسانية



Advertisement

وأضافت منظمة رصد للحقوق والحريات، في بيان بمناسبة للغذاء الذي يوافق 16 أكتوبر، أن الحصار المستمر يفاقم انعدام الأمن الغذائي ويهدد حياة ملايين السكان والنازحين في محافظة تعز. قالت يمنية إن مدينة تعز تواجه خطر كارثة إنسانية وشيكة جراء استمرار الحصار المفروض عليها من قبل ميليشيا ، ومنع دخول المواد الغذائية والوقود والأدوية والمياه، داعية والمجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لفتح الطرقات وضمان وصول المساعدات.وأضافت منظمة رصد للحقوق والحريات، في بيان بمناسبة للغذاء الذي يوافق 16 أكتوبر، أن الحصار المستمر يفاقم انعدام الأمن الغذائي ويهدد حياة ملايين السكان والنازحين في محافظة تعز.





وأضافت أن السلطات المحلية أطلقت نداء لتوفير الغذاء الأساسي للسكان، مشيرة إلى أن تعز تواجه مستويات بالغة الخطورة من انعدام الأمن الغذائي، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية وتتراجع القدرة على تلبيتها.



وذكرت المنظمة أن تعز تتصدر المحافظات من حيث انعدام الأمن الغذائي، تليها الحديدة وحجة والمحويت، مطالبة بتدخل عاجل لتوفير الغذاء والمياه والوقود والأدوية، وحماية المدنيين من تداعيات التصعيد العسكري.



وتأتي هذه التحذيرات في وقت يواجه فيه اليمن أزمة غذائية مستمرة منذ اندلاع الحرب في 2014، تفاقمت بفعل تدهور الاقتصاد والنزوح وارتفاع أسعار المواد الغذائية وتراجع مصادر الدخل والإنتاج الزراعي، إلى جانب انخفاض التمويل الإنساني.



ونقلت المنظمة عن بيانات برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أن نحو 18.3 مليون شخص في اليمن يواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، فيما يعاني نحو 2.2 مليون طفل دون الخامسة من سوء التغذية الحاد، بينهم نحو 500 ألف يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد. وقالت المنظمة إن أكثر من 2.5 مليون شخص، بينهم نحو 140 ألف نازح، يتأثرون بالحصار، محذرة من تفاقم الأزمة في ظل استمرار إغلاق الطرق والمنافذ وتراجع وصول الإمدادات الأساسية.وأضافت أن السلطات المحلية أطلقت نداء لتوفير الغذاء الأساسي للسكان، مشيرة إلى أن تعز تواجه مستويات بالغة الخطورة من انعدام الأمن الغذائي، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية وتتراجع القدرة على تلبيتها.وذكرت المنظمة أن تعز تتصدر المحافظات من حيث انعدام الأمن الغذائي، تليها الحديدة وحجة والمحويت، مطالبة بتدخل عاجل لتوفير الغذاء والمياه والوقود والأدوية، وحماية المدنيين من تداعيات التصعيد العسكري.وتأتي هذه التحذيرات في وقت يواجه فيه اليمن أزمة غذائية مستمرة منذ اندلاع الحرب في 2014، تفاقمت بفعل تدهور الاقتصاد والنزوح وارتفاع أسعار المواد الغذائية وتراجع مصادر الدخل والإنتاج الزراعي، إلى جانب انخفاض التمويل الإنساني.ونقلت المنظمة عن بيانات برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أن نحو 18.3 مليون شخص في اليمن يواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، فيما يعاني نحو 2.2 مليون طفل دون الخامسة من سوء التغذية الحاد، بينهم نحو 500 ألف يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.

وحذرت من أن استمرار تدهور الأوضاع يهدد الحق في الغذاء والصحة والحياة، داعية الجهات المانحة والمنظمات الدولية إلى زيادة التمويل الإنساني وتعزيز برامج التغذية والأمن الغذائي ودعم سبل العيش والإنتاج الزراعي.



كما دعت المنظمة الأمم المتحدة ووكالاتها إلى ممارسة ضغوط لرفع القيود المفروضة على المدينة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية دون عوائق، مؤكدة ضرورة معالجة الأسباب الاقتصادية والإنسانية للأزمة إلى جانب الاستجابة الطارئة.



وقالت إن استمرار منع دخول المشتقات النفطية والمياه، بالتزامن مع القصف الذي يستهدف مناطق مدنية في المدينة، يزيد من مخاطر وقوع كارثة إنسانية، مشيرة إلى سقوط ضحايا مدنيين، بينهم نساء وأطفال، خلال الأيام الماضية. (العربية)