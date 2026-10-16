تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

سوريا تشعل الخلاف بين نتنياهو وإيزنكوت.. ما الهدف

Lebanon 24
16-10-2026 | 11:17
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
سوريا تشعل الخلاف بين نتنياهو وإيزنكوت.. ما الهدف
سوريا تشعل الخلاف بين نتنياهو وإيزنكوت.. ما الهدف photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
دخل الملف السوري على خط الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 تشرين الأول الجاري، وسط تباين في مواقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومنافسه رئيس حزب "يشار" غادي إيزنكوت، بشأن التعامل مع دمشق ومستقبل الوجود العسكري الإسرائيلي في الأراضي السورية.
Advertisement

ويرى خبراء في الشؤون الإسرائيلية أن الخلاف بين الطرفين لا يتعلق بالأهداف الأمنية بقدر ما يرتبط بوسائل تحقيقها، إذ يتمسك نتنياهو بالوجود العسكري المباشر داخل الأراضي السورية، فيما يفضّل إيزنكوت التوصل إلى اتفاقات أمنية تضمن لإسرائيل حرية التدخل من دون الحاجة إلى انتشار عسكري دائم.

وكانت حكومة نتنياهو قد أعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974، عقب سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول 2024، وقررت السيطرة على منطقة جبل الشيخ، فيما نفذ الجيش الإسرائيلي مئات التوغلات في مناطق جنوب سوريا.

وفي المقابل، دعا إيزنكوت إلى فتح مسار تفاوضي مع دمشق لتطوير اتفاقية عام 1974، يتضمن ترتيبات أمنية جديدة تشمل جبل الشيخ، مشترطاً انسحاب القوات التركية والروسية من الأراضي السورية.

ويرى الباحث إبراهيم ربايعة أن هناك توافقاً إسرائيلياً على ضرورة إقامة أحزمة أمنية موسعة ومناطق منزوعة السلاح، لكن الخلاف يتمحور حول استمرار السيطرة العسكرية المباشرة أو استبدالها بتفاهمات أمنية.

من جهته، اعتبر الخبير خالد خليل أن إيزنكوت يسعى إلى تحويل النتائج العسكرية إلى مكاسب سياسية، بينما يعتمد نتنياهو على استمرار التوتر، مشيراً إلى أن الترتيبات الأمنية بين سوريا وإسرائيل باتت شبه جاهزة، لكن الخلافات السياسية تعرقل التوصل إلى اتفاق.

وتزامن هذا النقاش مع إدخال نتنياهو ملف السويداء في حملته الانتخابية، بعدما زعم أنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس السوري أحمد الشرع خلال أحداث المحافظة العام الماضي، وأن الاتصال ساهم في وقف المواجهات.

وردّت دمشق برفض استخدام المكون الدرزي في الدعاية الانتخابية الإسرائيلية، متهمة تل أبيب بالتدخل في أحداث السويداء وتسليح مجموعات خارجة عن القانون.

انتخابياً، أظهر استطلاع نشرته صحيفة "معاريف"، الجمعة، تعادل معسكري نتنياهو والمعارضة اليهودية عند 51 مقعداً لكل منهما، من أصل 120 مقعداً في الكنيست، من دون حصول أي طرف على الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة.

وبحسب الاستطلاع، يتقدم إيزنكوت على نتنياهو في تفضيلات رئاسة الحكومة بنسبة 48% مقابل 41%، فيما يحصل حزب "يشار" على 21 مقعداً مقابل 18 مقعداً لحزب "الليكود".
 
(الجزيرة)
مواضيع ذات صلة
نتنياهو رئيساً وإيزنكوت وزيراً للدفاع؟ سيناريو تطرحه "يديعوت احرونوت"
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:26:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تسوية محتملة.. هل يتشارك نتنياهو وآيزنكوت السلطة؟
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:26:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تصريحات مُثيرة لزوجة نتنياهو تُشعل مواجهة سياسية داخل اسرائيل!
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:26:35 Lebanon 24 Lebanon 24
صفعها على وجهها.. "سيجارة" تشعل خلافا حادًّا بين سائق "تاكسي" وممثلة سورية (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:26:35 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلية

الإسرائيلي

المعارضة

إسرائيل

الجزيرة

من جهته

السورية

التركي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:54 | 2026-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:50 | 2026-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:47 | 2026-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:28 | 2026-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
10:54 | 2026-10-18
Lebanon24
10:50 | 2026-10-18
Lebanon24
10:47 | 2026-10-18
Lebanon24
10:28 | 2026-10-18
Lebanon24
10:00 | 2026-10-18
Lebanon24
09:42 | 2026-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24