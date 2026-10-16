آخر حصيلة للعمليات العسكرية ضد الحوثيين

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أعلن الجيش اليمني، تنفيذ 1292 عملية استهداف ضد مواقع تابعة لجماعة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ضمن ما وصفه بعملية "فجر اليمن"، مؤكداً تحقيق تقدم ميداني جديد في محافظة مأرب وتكبيد الجماعة خسائر بشرية ومادية.وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العقيد الركن النزيلي إن القوات المسلحة نفذت "1292 عملية استهداف دقيقة ومباشرة ضد أهداف عسكرية مشروعة تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية"، شملت مواقع دفاعية وتحصينات وخنادق ومصادر نيران ومناطق تجمعات ووسائل نقل وإمداد.وأكد النزيلي أن القوات الحكومية حققت مكاسب ميدانية في بمحافظة مأرب، قائلاً إن وحدات الجيش "استثمرت نتائج الاستهدافات والإسناد الناري، ووسعت نطاق الاختراق، وحققت تقدماً ميدانياً جديداً، وسيطرت على عدد من المواقع والهيئات الحاكمة".