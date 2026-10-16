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عربي-دولي

آخر حصيلة للعمليات العسكرية ضد الحوثيين

Lebanon 24
16-10-2026 | 12:30
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أعلن الجيش اليمني، تنفيذ 1292 عملية استهداف ضد مواقع تابعة لجماعة الحوثي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ضمن ما وصفه بعملية "فجر اليمن"، مؤكداً تحقيق تقدم ميداني جديد في محافظة مأرب وتكبيد الجماعة خسائر بشرية ومادية.
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وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد عبدالله النزيلي إن القوات المسلحة نفذت "1292 عملية استهداف دقيقة ومباشرة ضد أهداف عسكرية مشروعة تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية"، شملت مواقع دفاعية وتحصينات وخنادق ومصادر نيران ومناطق تجمعات ووسائل نقل وإمداد.

وأكد النزيلي أن القوات الحكومية حققت مكاسب ميدانية في الجبهة الشرقية بمحافظة مأرب، قائلاً إن وحدات الجيش "استثمرت نتائج الاستهدافات والإسناد الناري، ووسعت نطاق الاختراق، وحققت تقدماً ميدانياً جديداً، وسيطرت على عدد من المواقع والهيئات الحاكمة".
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