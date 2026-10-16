"غير قابلة للتفاوض".. بوتين يرسم منطقة أمنية داخل أوكرانيا

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أعلن ، الجمعة، أن تعمل على إنشاء منطقة أمنية داخل الأراضي ، على امتداد الحدود المشتركة بين البلدين، مؤكداً أن هذه الخطوة لن تكون موضع تفاوض في أي محادثات سلام مستقبلية مع .ونقلت وكالة " " عن ، خلال زيارة أجراها مرتدياً الزي العسكري إلى أحد مراكز القيادة، أن إقامة المنطقة الأمنية جاءت رداً على التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك غربي خلال عامي 2024 و2025.وأوضح أن القوات المسلحة الروسية كُلّفت بمهمتين، تتمثل الأولى في إخراج القوات الأوكرانية من الأراضي الروسية، فيما تقضي الثانية بإنشاء منطقة أمنية داخل الأراضي الأوكرانية المجاورة، مشيراً إلى أن تنفيذ هذه المهمة يسير بنجاح.وشدد بوتين على أن الهدف يتمثل في ضمان الأمن الكامل للمناطق الحدودية الروسية على المدى ، مؤكداً أن موسكو لا تعتزم إدراج مسألة المنطقة الأمنية ضمن أي مفاوضات سلام محتملة مع .، كشف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن المنطقة الأمنية المخطط لها تمتد على طول 660 كيلومتراً من الحدود المشتركة، مشيراً إلى أن القوات الروسية تسيطر حالياً على نحو 70% من هذا الامتداد.وتأتي هذه التصريحات في وقت تتمسك فيه موسكو بمواصلة إنشاء المنطقة الأمنية، مع استبعاد مناقشة مستقبلها ضمن أي تسوية سياسية محتملة مع كييف.