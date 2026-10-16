تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بريطانيا: سنواصل العمل لمنع تهريب الأسلحة إلى الحوثيين

Lebanon 24
16-10-2026 | 14:19
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
بريطانيا: سنواصل العمل لمنع تهريب الأسلحة إلى الحوثيين
بريطانيا: سنواصل العمل لمنع تهريب الأسلحة إلى الحوثيين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكدت المملكة المتحدة، أنها ستواصل العمل مع شركائها الدوليين لتشديد إجراءات منع تهريب الأسلحة والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج إلى الميليشيات الحوثية في اليمن، وأشادت بالدور المحوري للمملكة العربية السعودية في دعم اليمن وشعبه.
Advertisement

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة، إد ميليباند، خلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، حيث جرى بحث مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية والإقليمية، والجهود المنسقة مع المجتمع الدولي لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن الوزير البريطاني، قوله، إن بلاده بصفتها حاملة القلم في مجلس الأمن، ستواصل العمل مع شركائها الدوليين لتشديد إجراءات منع تهريب الأسلحة والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج إلى الميليشيات الحوثية، ودعم الجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.

كما أشاد الوزير البريطاني بالدور المحوري للمملكة العربية السعودية في دعم اليمن وشعبه، مؤكداً أن حكومة بلاده تعمل على التحضير لعقد مؤتمر دولي لحشد الدعم السياسي والاقتصادي والإنساني للحكومة والشعب اليمني، وتعبئة الموارد والتمويلات اللازمة للتخفيف من المعاناة الإنسانية، ومساندة جهود التعافي والاستقرار في البلاد.
بدوره، أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بالدعم الكبير الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للحكومة والشعب اليمني في مواجهة وردع التصعيد، مثمناً جهود المملكة المتحدة، الرامية إلى إنهاء التهديد الحوثي للأمن والسلم الدوليين، وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في اليمن والمنطقة.
مواضيع ذات صلة
رئيس وزراء بريطانيا: سنواصل الوقوف مع السعودية ضد الحوثيين
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:28:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة اليمنية: ندعو لاتخاذ الإجراءات لمنع وصول الأسلحة والعتاد إلى الحوثي تنفيذا لقرارات مجلس الأمن
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:28:40 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: هناك تعاون كبير مع سوريا لضبط الحدود ومنع تهريب المخدرات
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:28:40 Lebanon 24 Lebanon 24
غارات مكثفة على الحوثيين في مأرب وتعز.. والتحالف يحبط محاولات تهريب أسلحة
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:28:40 Lebanon 24 Lebanon 24

المملكة العربية السعودية

العربية السعودية

المجتمع الدولي

وكالة الأنباء

وزير الخارجية

مجلس الأمن

البريطاني

بريطانيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:54 | 2026-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:50 | 2026-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:47 | 2026-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:28 | 2026-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
10:54 | 2026-10-18
Lebanon24
10:50 | 2026-10-18
Lebanon24
10:47 | 2026-10-18
Lebanon24
10:28 | 2026-10-18
Lebanon24
10:00 | 2026-10-18
Lebanon24
09:42 | 2026-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24