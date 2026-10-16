بريطانيا: سنواصل العمل لمنع تهريب الأسلحة إلى الحوثيين

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أكدت المتحدة، أنها ستواصل العمل مع شركائها الدوليين لتشديد إجراءات منع تهريب الأسلحة والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج إلى الميليشيات الحوثية في اليمن، وأشادت بالدور المحوري للمملكة في دعم اليمن وشعبه.جاء ذلك على لسان وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة، إد ميليباند، خلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، حيث جرى بحث مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية والإقليمية، والجهود المنسقة مع لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.ونقلت اليمنية الرسمية عن الوزير ، قوله، إن بلاده بصفتها حاملة القلم في ، ستواصل العمل مع شركائها الدوليين لتشديد إجراءات منع تهريب الأسلحة والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج إلى الميليشيات الحوثية، ودعم الجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.كما أشاد الوزير البريطاني بالدور المحوري للمملكة العربية في دعم اليمن وشعبه، مؤكداً أن حكومة بلاده تعمل على التحضير لعقد مؤتمر دولي لحشد الدعم السياسي والاقتصادي والإنساني للحكومة والشعب اليمني، وتعبئة الموارد والتمويلات اللازمة للتخفيف من المعاناة الإنسانية، ومساندة جهود التعافي والاستقرار في البلاد.