سنتكوم: 400 سفينة تجارية عبرت هرمز الأسبوع الأخير

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أكد قائد القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" براد كوبر، الجمعة، أن مضيق هرمز يخضع لسيطرة أميركا والشركاء الإقليميين وليس ، لافتا إلى أن 400 سفينة تجارية عبرت مضيق هرمز في الأسبوع الأخير.وأضاف قائد سنتكوم قائلا: "ساعدنا على نقل أكثر من 1.3 مليار برميل نفط عبر مضيق هرمز "، مشيرا إلى أن إجراءات سنتكوم تفرض تكاليف باهظة على النظام والحرس الثوري بشكل خاص، كما أن الضغوط المتواصلة على تؤثر في جميع قطاعات اقتصادها.وصرح قائد سنتكوم أنه تم منع إيران من تصدير نفط خام بقيمة لا تقل عن 25 مليار دولار، مفيدا بأن أكثر من 50 ألف عسكري منتشرون في حاليا.وذكر براد كوبر، أن هيئته ألحقت أضرارا جسيمة بقدرة بسط أي نفوذ خارج حدودها، وأنه لم يعد لإيران أي صادرات أو واردات مع تشديد الحصار البحري.واسترسل قائد سنتكوم قائلا "عندما نفذت القوات الأميركية عمليات قتالية واسعة النطاق خلال عملية "الغضب الملحمي" في وقت سابق من هذا العام، ألحقنا أضراراً جسيمة بقدرة إيران على بسط نفوذها العسكري إلى مناطق بعيدة خارج حدودها".وأردف المتحدث "لقد أغرقنا البحرية ، ودمرنا مصانع أسلحتها، وقلّصنا قدرة على إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة".وتابع "ومنذ حملتنا العسكرية الناجحة للغاية، التي استمرت 38 يوماً، يواصل أكثر من 50 ألف عسكري أميركي منتشر في الشرق الأوسط أداء عمل استثنائي، جنباً إلى جنب مع شركائنا الإقليميين، للدفاع ضد الهجمات الإيرانية، وإزالة الألغام البحرية الإيرانية من مضيق هرمز، وتوفير الحماية للسفن التجارية، إلى جانب فرض حصار بحري محكم مرتين، وهو حصار لا يزال سارياً حتى الآن.وأكد أنه باستثناء المساعدات الإنسانية التي سمح بدخولها، لا توجد لدى إيران أي صادرات أو واردات عبر البحر.كما دعمت القيادة المركزية الأميركية شركاءها من الوكالات الحكومية الأميركية في تجميد أصول من العملات الرقمية المشفرة بقيمة تقارب 350 مليون دولار، ما يزيد من تقييد قدرة إيران على تمويل الإرهاب أو تعويض الأسلحة والمصانع التي دمرناها - يضيف قائد سنتكوم-.واعتبر كوبر أن ن التأثير التراكمي للضغوط الأميركية على إيران بات ملموساً في جميع قطاعات اقتصادها، فالحكومة الإيرانية تحجب الرواتب والمعاشات التقاعدية والمزايا عن العاملين في قطاعات تشمل والطاقة والتصنيع والبناء والأمن، وحتى نفسه.وقد أصبحت الضغوط المالية على الجيش الإيراني شديدة إلى درجة أن هناك تقارير تفيد بأن جماعات مسلحة موالية لإيران في أنحاء المنطقة تحجب رواتب مقاتليها بهدف تحويل الأموال إلى الحرس الثوري، الذي لا يدفع بدوره رواتب عناصره.من الواضح - حسب كوبر- أن النظام الإيراني يشعر بالألم الاقتصادي، وأن الحرس الثوري يُظهر بصورة متزايدة علامات على اليأس نتيجة لذلك.وذكر قائد القيادة المركزية الأميركية أنه خلال الأيام والأشهر الأخيرة، "شهدنا المنطقة هجمات متكررة للحرس الثوري على سفن روسية تعبر مضيق هرمز، أسفرت في حالات عديدة عن ذكر مقتل بحارة مدنيين أبرياء".وتفيد المنظمة البحرية الدولية بأن أكثر من 20 بحاراً مدنياً قُتلوا نتيجة الهجمات الإيرانية على السفن التجارية منذ شباط الماضي.