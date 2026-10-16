مسؤول أميركي يؤكد مغادرة المتحدثة باسم البيت الأبيض منصبها

Advertisement

أكد مسؤول أميركي كبير مغادرة المتحدثة الجديدة باسم زاكاريا منصبها، بعد تعيينها من جانب قبل أقل من أسبوع، حسب وكالة "فرانس برس".وقال المصدر نفسه إن ما أوردته شبكة " " لجهة أن هذه الحقوقية البالغة 41 عاما غادرت منصبها رسميا، هو خبر صحيح.كان الرئيس الأميركي لم يستبعد احتمال مغادرة كيتي زاكاريا منصب المتحدثة باسم البيت الأبيض، بعد أيام قليلة من توليها المهمة، كاشفًا أنه نصحها بإعادة النظر في الاستمرار، على خلفية ما وصفها بمعاملة قاسية وغير عادلة من .وقال ، خلال حديثه مع الصحافيين قبيل توجهه إلى تجمع انتخابي في ولاية ، إنه تحدث مع زاكاريا قبل دقائق من تصريحاته، ونصحها بالتفكير في مدى ملاءمة المنصب لها.وأضاف: "قلت لها: مكانك لأعدت النظر في الأمر. هل هذا مناسب لكِ يا كاتي؟ بصراحة، أنتِ لستِ بحاجة إلى هذا".وأوضح ترامب أن زاكاريا أبلغته بأن المهمة أصعب بكثير مما توقعت، ليرد عليها قائلًا: "مرحبًا بكِ في عالم ترامب"، مشيرًا إلى أنه سيترك لها اتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبلها في المنصب.وتابع: "إنها شخص لطيف، وشاهدتها لسنوات على التلفزيون، لكن الإعلام عاملها بقسوة شديدة. أريدها فقط أن تكون سعيدة"، مضيفًا أنه أكد لها أنها ليست مضطرة إلى مواصلة العمل إذا لم تكن ترغب في ذلك.وأشار ترامب إلى ظهورها في برامج تلفزيونية، من بينها "هانتي" و" آند فريندز"، معتبرًا أن التغطية الإعلامية التي تعرضت لها كانت قاسية منذ بداية مهمتها.