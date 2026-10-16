مسؤول أميركي يؤكد مغادرة المتحدثة باسم البيت الأبيض منصبها

أكد مسؤول أميركي كبير مغادرة المتحدثة الجديدة باسم البيت الأبيض كيتي
زاكاريا منصبها، بعد تعيينها من جانب الرئيس دونالد ترامب
قبل أقل من أسبوع، حسب وكالة "فرانس برس".
وقال المصدر نفسه إن ما أوردته شبكة "فوكس نيوز
" لجهة أن هذه الحقوقية البالغة 41 عاما غادرت منصبها رسميا، هو خبر صحيح.
كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب
لم يستبعد احتمال مغادرة كيتي زاكاريا منصب المتحدثة باسم البيت الأبيض، بعد أيام قليلة من توليها المهمة، كاشفًا أنه نصحها بإعادة النظر في الاستمرار، على خلفية ما وصفها بمعاملة قاسية وغير عادلة من وسائل الإعلام
.
وقال ترامب
، خلال حديثه مع الصحافيين قبيل توجهه إلى تجمع انتخابي في ولاية جورجيا
، إنه تحدث مع زاكاريا قبل دقائق من تصريحاته، ونصحها بالتفكير في مدى ملاءمة المنصب لها.
وأضاف: "قلت لها: لو كنت
مكانك لأعدت النظر في الأمر. هل هذا مناسب لكِ يا كاتي؟ بصراحة، أنتِ لستِ بحاجة إلى هذا".
وأوضح ترامب أن زاكاريا أبلغته بأن المهمة أصعب بكثير مما توقعت، ليرد عليها قائلًا: "مرحبًا بكِ في عالم ترامب"، مشيرًا إلى أنه سيترك لها اتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبلها في المنصب.
وتابع: "إنها شخص لطيف، وشاهدتها لسنوات على التلفزيون، لكن الإعلام عاملها بقسوة شديدة. أريدها فقط أن تكون سعيدة"، مضيفًا أنه أكد لها أنها ليست مضطرة إلى مواصلة العمل إذا لم تكن ترغب في ذلك.
وأشار ترامب إلى ظهورها في برامج تلفزيونية، من بينها "هانتي" و"فوكس
آند فريندز"، معتبرًا أن التغطية الإعلامية التي تعرضت لها كانت قاسية منذ بداية مهمتها.