، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية سيطرت منذ بداية العام على نحو 310 بلدات، واستولت على مساحة تُقدّر بنحو 6.5 آلاف كيلومتر مربع من الأراضي، مشيرًا إلى استمرار تقدمها على طول خط المواجهة.

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وجاءت تصريحات خلال زيارة إلى المساعدة لمجموعة القوات المشتركة، حيث أكد، بصفته للقوات المسلحة الروسية، أن التطورات الميدانية تُظهر زخمًا إيجابيًا في تحركات القوات الروسية.

وشدد بوتين على أن تسعى إلى تأمين مناطقها الحدودية بشكل كامل، موضحًا أن المهام التي كُلّفت بها القوات الروسية عقب التوغل الأوكراني في لا تقتصر على إخراج القوات من الأراضي الروسية، بل تشمل أيضًا إقامة منطقة أمنية في المناطق المجاورة، لافتًا إلى أن هذه المهمة تُنفّذ بنجاح، وفق تعبيره.

وفي سياق متصل، أكد بوتين أن لوغانسك الشعبية باتت بالكامل تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية.