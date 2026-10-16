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عربي-دولي

بوتين: السيطرة على 310 بلدات و6.5 آلاف كيلومتر مربع منذ بداية العام

Lebanon 24
16-10-2026 | 15:21
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بوتين: السيطرة على 310 بلدات و6.5 آلاف كيلومتر مربع منذ بداية العام
بوتين: السيطرة على 310 بلدات و6.5 آلاف كيلومتر مربع منذ بداية العام photos 0
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية سيطرت منذ بداية العام على نحو 310 بلدات، واستولت على مساحة تُقدّر بنحو 6.5 آلاف كيلومتر مربع من الأراضي، مشيرًا إلى استمرار تقدمها على طول خط المواجهة.

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وجاءت تصريحات بوتين خلال زيارة إلى مركز القيادة المساعدة لمجموعة القوات المشتركة، حيث أكد، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، أن التطورات الميدانية تُظهر زخمًا إيجابيًا في تحركات القوات الروسية.

وشدد بوتين على أن موسكو تسعى إلى تأمين مناطقها الحدودية بشكل كامل، موضحًا أن المهام التي كُلّفت بها القوات الروسية عقب التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك لا تقتصر على إخراج القوات الأوكرانية من الأراضي الروسية، بل تشمل أيضًا إقامة منطقة أمنية في المناطق المجاورة، لافتًا إلى أن هذه المهمة تُنفّذ بنجاح، وفق تعبيره.

وفي سياق متصل، أكد بوتين أن جمهورية لوغانسك الشعبية باتت بالكامل تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية.

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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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الرئيس الروسي

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فلاديمير بوتي

مقاطعة كورسك

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