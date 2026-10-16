قصف حوثي جديد يستهدف مطار عدن ومحيطه بأربعة صواريخ باليستية

جدّدت ميليشيا ، مساء اليوم الجمعة، استهداف العاصمة المؤقتة عدن، الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، عبر إطلاق أربعة صواريخ باليستية باتجاه ومحيطه في منطقة .

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وبحسب المعلومات، سقط أحد الصواريخ في معسكر بدر القريب من ، فيما لم تتوافر حتى الآن معلومات دقيقة عن حجم الخسائر الناجمة عن القصف.

وأفادت المعلومات بأن الانفجارات التي هزّت منطقة خور مكسر تسببت بأضرار مادية في عدد من منازل المواطنين القريبة من المطار، وسط أنباء عن سقوط ضحايا مدنيين لم تتأكد حصيلتهم بعد.