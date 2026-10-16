قصف حوثي جديد يستهدف مطار عدن ومحيطه بأربعة صواريخ باليستية

أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
جدّدت ميليشيا الحوثي، مساء اليوم الجمعة، استهداف العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، عبر إطلاق أربعة صواريخ باليستية باتجاه مطار عدن الدولي ومحيطه في منطقة خور مكسر.
Advertisement
وبحسب المعلومات، سقط أحد الصواريخ في معسكر بدر القريب من المطار، فيما لم تتوافر حتى الآن معلومات دقيقة عن حجم الخسائر الناجمة عن القصف.
وأفادت المعلومات بأن الانفجارات التي هزّت منطقة خور مكسر تسببت بأضرار مادية في عدد من منازل المواطنين القريبة من المطار، وسط أنباء عن سقوط ضحايا مدنيين لم تتأكد حصيلتهم بعد.