تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

قصف حوثي جديد يستهدف مطار عدن ومحيطه بأربعة صواريخ باليستية

Lebanon 24
16-10-2026 | 15:41
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
قصف حوثي جديد يستهدف مطار عدن ومحيطه بأربعة صواريخ باليستية
قصف حوثي جديد يستهدف مطار عدن ومحيطه بأربعة صواريخ باليستية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

جدّدت ميليشيا الحوثي، مساء اليوم الجمعة، استهداف العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، عبر إطلاق أربعة صواريخ باليستية باتجاه مطار عدن الدولي ومحيطه في منطقة خور مكسر.

Advertisement

وبحسب المعلومات، سقط أحد الصواريخ في معسكر بدر القريب من المطار، فيما لم تتوافر حتى الآن معلومات دقيقة عن حجم الخسائر الناجمة عن القصف.

وأفادت المعلومات بأن الانفجارات التي هزّت منطقة خور مكسر تسببت بأضرار مادية في عدد من منازل المواطنين القريبة من المطار، وسط أنباء عن سقوط ضحايا مدنيين لم تتأكد حصيلتهم بعد.

 
مواضيع ذات صلة
سكاي نيوز": انفجارات في محيط مطار عدن نتيجة صواريخ حوثية
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:29:41 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام يمني: الحوثيون يستهدفون مجددا محيط مطار عدن الدولي
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:29:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة اليمنية: استهداف مطار عدن يؤكد ترابط التهديدات الحوثية للملاحة الجوية والبحرية وأمن المنطقة
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:29:41 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الإعلام اليمني: مليشيا الحوثي استهدفت قصر معاشيق الرئاسي في عدن بخمسة صواريخ
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:29:41 Lebanon 24 Lebanon 24

مطار عدن الدولي

مطار عدن

خور مكسر

اليمنية

المطار

الحوثي

الشرع

ستيت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:27 | 2026-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:54 | 2026-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:50 | 2026-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:47 | 2026-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:28 | 2026-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
11:27 | 2026-10-18
Lebanon24
10:54 | 2026-10-18
Lebanon24
10:50 | 2026-10-18
Lebanon24
10:47 | 2026-10-18
Lebanon24
10:28 | 2026-10-18
Lebanon24
10:00 | 2026-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24