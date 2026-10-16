تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

أثناء توثيقها موسم الزيتون... مستوطنون يعتدون على صحافية أميركية

Lebanon 24
16-10-2026 | 16:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
أثناء توثيقها موسم الزيتون... مستوطنون يعتدون على صحافية أميركية
أثناء توثيقها موسم الزيتون... مستوطنون يعتدون على صحافية أميركية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

في ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على النساء والصحافيات والفلسطينيات خلال موسم قطف الزيتون في الضفة الغربية المحتلة، تعرّضت المصوّرة الصحافية الأميركية هايدي ليفين، العاملة لصالح صحيفة «واشنطن بوست»، لاعتداء عنيف من مستوطنين إسرائيليين، استدعى نقلها إلى المستشفى، في حادثة تسلّط الضوء على المخاطر التي تواجهها النساء أثناء توثيق الانتهاكات على الأرض. وقالت ليفين، من سريرها في المستشفى في رام الله، إن أكثر من 50 مستوطناً ملثماً، كانوا يحملون العصي، هاجموها بشكل مفاجئ أثناء تغطيتها أعمال عنف قرب قريتي ترمسعيا وأبو فلاح وسط الضفة الغربية المحتلة، موضحة أنها حاولت حماية وجهها بالالتصاق بالأرض، رغم ارتدائها خوذة وسترة واقية من الرصاص تحمل كلمة «صحافة» بوضوح.

Advertisement

وأضافت أن المستوطنين واصلوا ركلها مراراً، فيما أفادت جمعية الصحافة الأجنبية بأن المعتدين سرقوا جواز سفرها وهاتفها ومحفظتها ومعداتها الصحافية.

وفي رد فعلها على الحادثة، أدانت الولايات المتحدة ما وصفته بـ«العنف الإجرامي» في الضفة الغربية، مؤكدة دعمها إجراء تحقيقات وملاحقة المسؤولين قضائياً، من دون الإشارة مباشرة إلى الاعتداء على ليفين، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن الحادثة ستخضع للتحقيق.

ويأتي الاعتداء بعد نحو عشرة أيام من تعرض مصوّر وكالة فرانس برس جعفر اشتية للضرب على أيدي مستوطنين أثناء تغطيته موسم قطف الزيتون، في وقت تتواصل فيه الهجمات على المزارعين الفلسطينيين، بما يشمل الاعتداءات الجسدية وإحراق الأشجار وسرقة المحاصيل والاستيلاء على بساتين الزيتون.

وتثير هذه الحوادث مخاوف متزايدة بشأن سلامة الصحافيين، ولا سيما النساء العاملات في الميدان، خلال توثيق الاعتداءات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسط مطالبات باتخاذ إجراءات فعلية لحمايتهم ومحاسبة المسؤولين عن استهدافهم.

مواضيع ذات صلة
هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: 219 اعتداء للمستوطنين والجيش منذ مطلع الشهر بينها 136 استهدفت قاطفي الزيتون
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:29:52 Lebanon 24 Lebanon 24
غرفة عمليات لمواجهة مخاطر موسم الزيتون في الشمال
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:29:52 Lebanon 24 Lebanon 24
مستوطنون يهاجمون قاطفي الزيتون ويحرقون أشجاراً في الضفة الغربية
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:29:52 Lebanon 24 Lebanon 24
موسم الزيتون في الجنوب "تحت النار".. هل تتخطى "تنكة الزيت" 200 دولار؟
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:29:52 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

المرأة

الولايات المتحدة

وكالة فرانس برس

الضفة الغربية

الفلسطينيين

واشنطن بوست

الإسرائيلية

الفلسطينية

الإسرائيلي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:27 | 2026-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:54 | 2026-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:50 | 2026-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:47 | 2026-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:28 | 2026-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
11:27 | 2026-10-18
Lebanon24
10:54 | 2026-10-18
Lebanon24
10:50 | 2026-10-18
Lebanon24
10:47 | 2026-10-18
Lebanon24
10:28 | 2026-10-18
Lebanon24
10:00 | 2026-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24