أثناء توثيقها موسم الزيتون... مستوطنون يعتدون على صحافية أميركية

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في ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على النساء والصحافيات والفلسطينيات خلال موسم قطف الزيتون في الضفة الغربية المحتلة، تعرّضت المصوّرة الصحافية الأميركية هايدي ليفين، العاملة لصالح صحيفة «واشنطن بوست»، لاعتداء عنيف من مستوطنين إسرائيليين، استدعى نقلها إلى المستشفى، في حادثة تسلّط الضوء على المخاطر التي تواجهها النساء أثناء توثيق الانتهاكات على الأرض. وقالت ليفين، من سريرها في المستشفى في رام الله، إن أكثر من 50 مستوطناً ملثماً، كانوا يحملون العصي، هاجموها بشكل مفاجئ أثناء تغطيتها أعمال عنف قرب قريتي ترمسعيا وأبو فلاح وسط الضفة الغربية المحتلة، موضحة أنها حاولت حماية وجهها بالالتصاق بالأرض، رغم ارتدائها خوذة وسترة واقية من الرصاص تحمل كلمة «صحافة» بوضوح.