أثناء توثيقها موسم الزيتون... مستوطنون يعتدون على صحافية أميركية

في ظل تصاعد الاعتداءات على النساء والصحافيات والفلسطينيات خلال موسم قطف الزيتون في المحتلة، تعرّضت المصوّرة الصحافية الأميركية هايدي ليفين، العاملة لصالح صحيفة « بوست»، لاعتداء عنيف من مستوطنين إسرائيليين، استدعى نقلها إلى المستشفى، في حادثة تسلّط الضوء على المخاطر التي تواجهها النساء أثناء توثيق الانتهاكات على الأرض. وقالت ليفين، من سريرها في المستشفى في رام الله، إن أكثر من 50 مستوطناً ملثماً، كانوا يحملون العصي، هاجموها بشكل مفاجئ أثناء تغطيتها أعمال عنف قرب قريتي ترمسعيا وأبو فلاح وسط الضفة الغربية المحتلة، موضحة أنها حاولت حماية وجهها بالالتصاق بالأرض، رغم ارتدائها خوذة وسترة واقية من الرصاص تحمل كلمة «صحافة» بوضوح.



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وأضافت أن المستوطنين واصلوا ركلها مراراً، فيما أفادت جمعية الصحافة الأجنبية بأن المعتدين سرقوا جواز سفرها وهاتفها ومحفظتها ومعداتها الصحافية.وفي رد فعلها على الحادثة، أدانت ما وصفته بـ«العنف الإجرامي» في الضفة الغربية، مؤكدة دعمها إجراء تحقيقات وملاحقة المسؤولين قضائياً، من دون الإشارة مباشرة إلى الاعتداء على ليفين، فيما أعلن الجيش أن الحادثة ستخضع للتحقيق.ويأتي الاعتداء بعد نحو عشرة أيام من تعرض مصوّر جعفر اشتية للضرب على أيدي مستوطنين أثناء تغطيته موسم قطف الزيتون، في وقت تتواصل فيه الهجمات على المزارعين ، بما يشمل الاعتداءات الجسدية وإحراق الأشجار وسرقة المحاصيل والاستيلاء على بساتين الزيتون.

وتثير هذه الحوادث مخاوف متزايدة بشأن سلامة الصحافيين، ولا سيما النساء العاملات في الميدان، خلال توثيق الاعتداءات في الأراضي المحتلة، وسط مطالبات باتخاذ إجراءات فعلية لحمايتهم ومحاسبة المسؤولين عن استهدافهم.