العاهل المغربي يعلن الحكومة الجديدة.. وهذه أبرز الأسماء

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أعلن ، تشكيل حكومته الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، التي أصبحت أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في تاريخ ، وذلك خلال مراسم ترأسها الملك محمد السادس في الملكي بالعاصمة الرباط.وتضم الحكومة الجديدة 31 وزيراً ووزيراً منتدباً، إلى جانب رئيسة الحكومة، وتستند إلى ائتلاف رباعي يجمع أحزاب "الأصالة والمعاصرة" و" " و"الاتحاد " و"التقدم والاشتراكية".وشهدت التشكيلة الإبقاء على عدد من الوزراء في مناصبهم، أبرزهم عبد الوافي لفتيت في الداخلية، وناصر بوريطة في الخارجية، وعبد وهبي في العدل، وأحمد التوفيق في الأوقاف والشؤون الإسلامية.كما تولى فوزي لقجع حقيبة الاقتصاد والمالية، فيما شهد الهيكل الحكومي استحداث وزارة للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، أُسندت إلى أحمد رحو.وضمت الحكومة الجديدة سبع نساء، بينهن المنصوري، مقارنة بست نساء في حكومة عزيز أخنوش السابقة.ويأتي تشكيل الحكومة عقب الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 أيلول الماضي، وتصدر فيها حزب "الأصالة والمعاصرة" النتائج، وسط مشاركة انتخابية بلغت 38%.وكانت أحزاب الائتلاف الأربعة قد توصلت إلى اتفاق لتشكيل أغلبية برلمانية تضم 207 مقاعد، تمهيداً لتشكيل الحكومة الجديدة.