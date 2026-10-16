تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

خاص

لماذا عادت السعودية إلى الحرب في اليمن؟

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
16-10-2026 | 16:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
لماذا عادت السعودية إلى الحرب في اليمن؟
لماذا عادت السعودية إلى الحرب في اليمن؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أفاد تقرير نشره موقع "Responsible Statecraft" بأن السعودية عادت إلى التصعيد العسكري ضد الحوثيين في اليمن، بعدما أخفق المسار الدبلوماسي في احتواء الجماعة، وسط مخاوف من توسع نفوذها وتعزيز قدراتها العسكرية.

وبحسب التقرير الّذي ترجمه "لبنان 24"، استعادت القوات الحكومية اليمنية المدعومة من الرياض بعض المناطق التي سيطر عليها الحوثيون، بالتزامن مع شن غارات جوية سعودية على مواقع الجماعة. وأشار إلى أن فرنسا وباكستان والولايات المتحدة قدمت أشكالًا من الدعم لمواجهة التصعيد الحوثي.

وأوضح التقرير أن الحرب اليمنية، رغم ارتباطها بالمواجهة الإقليمية مع إيران، تعود جذورها إلى سيطرة الحوثيين على صنعاء في أيلول 2014، ثم تدخل السعودية عسكريًا على رأس تحالف في آذار 2015 بهدف إخراجهم من السلطة.

وأضاف أن الحوثيين، رغم تحالفهم مع إيران واستفادتهم من الدعم العسكري الإيراني، يمتلكون أجندتهم الخاصة، التي تتمثل في ترسيخ سيطرتهم على اليمن، وقد يواصلون السعي لتحقيق أهدافهم حتى لو توصلت واشنطن وطهران إلى اتفاق ينهي الحرب بينهما.

هجمات البحر الأحمر وعودة التصعيد
وأشار التقرير إلى أن التصعيد الأخير بدأ في تموز 2026، عندما تعرّض مدرج مطار صنعاء للقصف أثناء محاولة طائرة مدنية إيرانية الهبوط فيه، وكانت تقل وفدًا حوثيًا عائدًا من طهران. وأعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا مسؤوليتها عن الهجوم، فيما حمّل الحوثيون السعودية المسؤولية، باعتبارها الداعم الرئيسي لمجلس القيادة الرئاسي.

وردّ الحوثيون بإعلان إجراءات تستهدف صادرات النفط السعودية عبر مضيق باب المندب، قبل أن يشنوا هجمات على منشآت نفطية وناقلات في البحر الأحمر.

واعتبر التقرير أن الهجوم على مطار صنعاء أنهى فعليًا التهدئة التي استمرت إلى حد كبير بين السعودية والحوثيين منذ نيسان 2022، مشيرًا إلى أن الجماعة كانت تستعد لاحتمال استئناف القتال، عبر حشد مقاتليها ونقل المعدات العسكرية إلى مواقعها.

وفي خطاب ألقاه في حزيران 2026، أعلن زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي استعداد الجماعة للقتال، داعيًا إلى تحركات رسمية وشعبية لإنهاء ما وصفه بأكثر من 11 عامًا من العدوان والحصار السعودي.

ولفت التقرير إلى أن الحوثيين عززوا قدراتهم العسكرية خلال السنوات الماضية، وطوّروا إمكاناتهم في تصنيع الأسلحة محليًا، مع استمرار حصولهم على المكونات اللازمة من شبكات إمداد مرتبطة بإيران. كما استخدموا الطائرات المسيّرة والزوارق المسيّرة لمواجهة خصوم يمتلكون موارد وقدرات عسكرية أكبر.

تراجع الهدنة وتبدّل الحسابات السعودية
وأوضح التقرير أن الرياض سعت منذ عام 2023 إلى التوصل لاتفاق ينهي تدخلها المكلف في اليمن. وأفضت المحادثات المباشرة مع الحوثيين، بوساطة عُمانية، إلى مسار تفاوضي برعاية الأمم المتحدة، شمل مقترحات لدفع رواتب موظفي القطاع العام، وتخفيف القيود على الموانئ والمطارات، واستئناف صادرات النفط، وصولًا إلى تسوية سياسية شاملة.

لكن التطورات الإقليمية في عام 2026 غيّرت الحسابات السعودية، خصوصًا بعدما بدأ الحوثيون باستهداف المصالح النفطية للمملكة، بالتزامن مع الحرب مع إيران وإغلاق مضيق هرمز، ما زاد أهمية طرق تصدير النفط عبر البحر الأحمر.

ورجّح التقرير أن تكون الرياض قد توقعت تدخلًا أميركيًا مباشرًا لحماية صادراتها النفطية، إلا أن رفض إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب استئناف الضربات على الحوثيين أظهر عدم رغبة واشنطن في الانخراط مجددًا في حملة عسكرية طويلة في اليمن، في ظل انشغالها بجبهات إقليمية أخرى.

انقسامات داخل المعسكر المناهض للحوثيين
وتطرّق التقرير إلى الانقسامات داخل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الدعم السعودي، معتبرًا أن الخلافات الداخلية والاتهامات بالفساد وضعف الأداء العسكري أضعفت قدرته على مواجهة الحوثيين.

كما أشار إلى أن انسحاب الإمارات من اليمن في كانون الثاني 2026، تحت ضغط سعودي، غيّر موازين القوى، بعدما كانت أبوظبي تدعم المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال.

وفي كانون الأول 2025، سيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على مناطق واسعة في شرق اليمن، شملت مناطق قريبة من الحدود السعودية في محافظتي حضرموت والمهرة. وردّت الرياض بقصف سفن إماراتية كانت تنقل أسلحة إلى المجلس، مطالبة أبوظبي بالانسحاب من اليمن.

واعتبر التقرير أن محاولات السعودية الحد من نفوذ الانفصاليين الجنوبيين لم تنه مطالبهم بالاستقلال، بل ساهمت في إبعاد بعض القوى التي كانت تدعم الحكومة المعترف بها دوليًا، ما زاد تعقيد المشهد اليمني.

وأضاف أن ضعف مجلس القيادة الرئاسي وعجزه عن تحسين الظروف المعيشية في المناطق الخاضعة لسلطته أظهرا محدودية قدرته على مواجهة الحوثيين، الذين استفادوا من الانقسامات داخل معسكر خصومهم.

الخيارات الاستراتيجية أمام الرياض
وحدّد التقرير ثلاثة خيارات استراتيجية أمام السعودية. أولًا، مواصلة الخيار العسكري من خلال محاولة استعادة المناطق التي سيطر عليها الحوثيون، بالتعاون مع مجلس القيادة الرئاسي، رغم الشكوك بشأن قدرة الحكومة على تحقيق نتائج حاسمة. وأشار إلى أن الولايات المتحدة رفضت استئناف الغارات الجوية على مواقع الحوثيين، فيما تواصل المملكة المتحدة تقديم الدعم اللوجستي للطائرات السعودية، وأعلنت فرنسا إرسال قوات إلى مدينة ينبع للمساعدة في حماية المنشآت الحيوية للطاقة.

ثانيًا، إعادة ترتيب التحالفات عبر تعزيز العلاقات مع القوى الجنوبية الانفصالية، ولا سيما المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي أظهر فاعلية نسبية مقارنة بمجلس القيادة الرئاسي. لكن هذا الخيار يثير مخاوف سعودية من تداعيات قيام دولة مستقلة في جنوب اليمن على أمن المملكة، رغم احتمال سعي الرياض إلى إصلاح علاقاتها مع القوى الجنوبية بعد انسحاب الإمارات.

ثالثًا، العودة إلى المفاوضات عبر استئناف الحوار مع الحوثيين والتوصل إلى اتفاق يسمح للسعودية بتقليص تدخلها العسكري والانسحاب من اليمن. وقد يصبح هذا الخيار أكثر ترجيحًا إذا ارتفعت كلفة الحرب أو اعتقدت الرياض أنها عززت موقفها التفاوضي بعد إلحاق أضرار عسكرية بالجماعة.

لكن التقرير حذّر من أن اتفاقًا يمنح الحوثيين مجالًا أوسع لترسيخ سيطرتهم قد يشكّل كارثة لليمنيين المعارضين لحكم الجماعة، مشيرًا إلى تقارير حقوقية تتحدث عن تجنيد الأطفال واحتجاز ناشطين وتحويل المساعدات الإنسانية عن مستحقيها، فضلًا عن استهداف موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني.

حرب مفتوحة على احتمالات متعددة
وخلص التقرير إلى أن الحوثيين أثبتوا قدرتهم على تعزيز نفوذهم العسكري والسياسي رغم الهجمات التي تعرضوا لها من السعودية والحكومة اليمنية والإمارات، فضلًا عن الضربات الأميركية والإسرائيلية.

واعتبر أن استئناف الهجمات الخارجية قد يعزز رواية الحوثيين بأنهم القوة التي تدافع عن سيادة اليمن، ما يساعدهم على ترسيخ نفوذهم الداخلي.

وأشار التقرير إلى أن السعودية حاولت بين عامي 2015 و2022 إخراج الحوثيين من اليمن، لكنها لم تحقق هدفها، فيما أسهم الحصار في تفاقم الأزمة الإنسانية. ورأى أن الرياض قد تجد نفسها مضطرة إلى التوصل لاتفاق مع الجماعة والانسحاب من اليمن، مع احتمال أن تسهم إقامة علاقة معها تدريجيًا في تقليص اعتمادها على إيران.

وفي هذه الحالة، ستُترك للقوى المحلية، بما فيها الحوثيون والانفصاليون الجنوبيون وسائر الأطراف اليمنية، مهمة تحديد موازين القوى داخل البلاد. وقد يفقد الحوثيون، في غياب التدخل الخارجي، الذريعة التي يستخدمونها لتبرير إخفاقهم في تلبية احتياجات السكان.

وأكد التقرير أن استمرار التدخلات الخارجية سيؤدي إلى إطالة أمد الحرب، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة يمكن أن تؤدي دورًا إيجابيًا في تسهيل الحوار بين الأطراف اليمنية، بهدف إنهاء النزاع.
وختم التقرير بالإشارة إلى أن السعودية عادت إلى التصعيد العسكري بعدما خلصت إلى أن الدبلوماسية لم تنجح في احتواء الحوثيين، وأن محاولات التهدئة ساهمت في توسيع طموحاتهم، فيما يواصل اليمنيون دفع ثمن الصراع.
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان24"
مواضيع ذات صلة
اليمن: غارات سعودية تستهدف 4 شبكات اتصالات في مديرية اللحية بمحافظة الحديدة غربي اليمن
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:30:11 Lebanon 24 Lebanon 24
السعودية تعلن مشاركة 100 مقاتلة في عملية "فجر اليمن"
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:30:11 Lebanon 24 Lebanon 24
سفير السعودية في اليمن: دفعة المنحة للحكومة اليمنية ستعزز انتظام التدفقات المالية
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:30:11 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب رئيس مجلس القيادة اليمني: نقدّر وقوف السعودية الثابت مع اليمن
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:30:11 Lebanon 24 Lebanon 24

خاص

عربي-دولي

صحافة أجنبية

الولايات المتحدة

الأمم المتحدة

دونالد ترامب

الإسرائيلية

الإسرائيلي

لبنان 24

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:27 | 2026-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:54 | 2026-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:50 | 2026-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:47 | 2026-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:28 | 2026-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
11:27 | 2026-10-18
Lebanon24
10:54 | 2026-10-18
Lebanon24
10:50 | 2026-10-18
Lebanon24
10:47 | 2026-10-18
Lebanon24
10:28 | 2026-10-18
Lebanon24
10:00 | 2026-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24