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عربي-دولي

حتى ذوو الإعاقة.. روسيا توسّع حملة التجنيد لمواجهة المسيّرات

Lebanon 24
16-10-2026 | 16:24
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حتى ذوو الإعاقة.. روسيا توسّع حملة التجنيد لمواجهة المسيّرات
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تسعى روسيا إلى تعزيز حماية منشآتها الحيوية من هجمات الطائرات المسيّرة الأوكرانية، عبر حملات تجنيد تستهدف كبار السن وذوي الإعاقة، مقابل رواتب مرتفعة ومكافآت مالية تصل إلى عشرات آلاف الدولارات.
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وبحسب تقرير لمجلة "نيوزويك" الأميركية، نشرت وكالات توظيف روسية إعلانات لاستقطاب رجال تجاوزوا الخمسين عاماً، للانضمام إلى وحدات دفاع جوي متنقلة تتولى التصدي للمسيّرات داخل الأراضي الروسية، بعيداً عن خطوط المواجهة المباشرة.

وتضمنت العروض مكافآت لتوقيع العقود تصل إلى 3 ملايين روبل، أي نحو 36 ألف دولار، ورواتب شهرية تبدأ من 300 ألف روبل، بما يعادل 3580 دولاراً، فضلاً عن امتيازات تشمل مساعدات سكنية وتسهيلات لتسديد الديون.

وفي مدينة فولغوغراد، وصلت الرواتب المعروضة إلى 450 ألف روبل شهرياً، فيما بلغت مكافآت التوقيع في إعلانات أخرى بمدينة يكاترينبورغ نحو 4 ملايين روبل، أي ما يعادل 47,800 دولار.

وأشارت الإعلانات إلى إمكانية قبول رجال تصل أعمارهم إلى 63 عاماً، على أن يوقعوا عقوداً رسمية مع وزارة الدفاع الروسية، مع وعود بإسناد مهام دفاعية إليهم بعيداً عن العمليات القتالية المباشرة.

غير أن التقرير لفت إلى أن هذه العقود لا تضمن بقاء المجندين في المواقع المحددة لهم، إذ يحق للقيادة العسكرية نقلهم إلى مواقع أخرى وفق الاحتياجات العملياتية، من دون اشتراط موافقتهم.

وتأتي هذه الحملات في إطار مساعي موسكو لتوسيع قدراتها على مواجهة الهجمات الأوكرانية بالمسيّرات، مع استقطاب مزيد من المتعاقدين من دون اللجوء إلى تعبئة عسكرية عامة جديدة.
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