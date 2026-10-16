"أم القنابل" على طاولة واشنطن... خطط أميركية جديدة لاستهداف إيران

أفادت قناة " " الاسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن كبار المسؤولين في المؤسسة الدفاعية بحثوا احتمال اندلاع مواجهة عسكرية مباشرة مع ، بالتزامن مع مشاورات مكثفة بين مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى ونظرائهم ، تناولت سيناريوهات التصعيد المحتملة في المنطقة.

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وفي هذا السياق، تحدثت تقارير عن إعداد الجيش الأميركي خططاً هجومية جديدة، تشمل احتمال استخدام القنبلة العملاقة "MOAB"، المعروفة باسم "أم القنابل"، وهي أقوى قنبلة غير نووية في الترسانة الأميركية، لاستهداف منشآت الطاقة والمواقع النووية ، في حال قرر الرئيس الأميركي استئناف العمليات العسكرية.

ويبلغ وزن القنبلة نحو 9.8 أطنان، ما يجعل استخدامها مؤشراً إلى تصعيد خطير، إلا أن فعاليتها في تدمير المنشآت المحصنة على أعماق كبيرة تحت الأرض، مثل منشأة "جبل الفأس"، لا تزال موضع شك في الأوساط العسكرية.

ورغم قدرتها التدميرية الواسعة وتأثيرها النفسي، يحذر خبراء من احتمال تسببها بأضرار جانبية كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين، علماً أن آخر استخدام ميداني معروف لها كان في أفغانستان عام 2017.

وفي المقابل، امتنع ووزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" عن التعليق على تفاصيل الخطط المتداولة. وأكد أنه لا ينوي شن هجوم قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة مطلع الشهر المقبل، مشيراً إلى أن الخيارات العسكرية لا تزال قيد الدراسة والتقييم لما بعد الانتخابات.