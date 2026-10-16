"شرطة عدن": استهداف المطار يشكّل تهديداً خطيراً للمدنيين

أعلنت شرطة عدن أن تعرّض، مساء الجمعة، لهجوم بصاروخين سقطا في محيطه، من دون تسجيل إصابات بشرية، وفق المعلومات الأولية.

وأوضحت الشرطة، في بيان، أن الاستهداف هو الثاني للمطار خلال أسبوع، محذّرة من تداعياته على سلامة المنشآت المدنية وحركة الطيران، خصوصاً مع استمرار الرحلات الجوية من وإلى عدد من الدول ووجود مسافرين في صالات الوصول والمغادرة.

ولفتت إلى أن يشكّل منفذاً جوياً أساسياً لليمنيين، ولا سيما المرضى والحالات الإنسانية الذين يعتمدون عليه للسفر وتلقّي العلاج في الخارج.

ودعت شرطة عدن والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والجهات المعنية بالطيران المدني إلى التحرّك لمواجهة مخاطر استهداف المرافق المدنية، وضمان حماية المسافرين والعاملين واستمرار المدني.