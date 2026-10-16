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عربي-دولي

"شرطة عدن": استهداف المطار يشكّل تهديداً خطيراً للمدنيين

Lebanon 24
16-10-2026 | 16:42
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شرطة عدن: استهداف المطار يشكّل تهديداً خطيراً للمدنيين
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أعلنت شرطة عدن أن مطار المدينة الدولي تعرّض، مساء الجمعة، لهجوم بصاروخين سقطا في محيطه، من دون تسجيل إصابات بشرية، وفق المعلومات الأولية.

وأوضحت الشرطة، في بيان، أن الاستهداف هو الثاني للمطار خلال أسبوع، محذّرة من تداعياته على سلامة المنشآت المدنية وحركة الطيران، خصوصاً مع استمرار الرحلات الجوية من وإلى عدد من الدول ووجود مسافرين في صالات الوصول والمغادرة.

ولفتت إلى أن مطار عدن يشكّل منفذاً جوياً أساسياً لليمنيين، ولا سيما المرضى والحالات الإنسانية الذين يعتمدون عليه للسفر وتلقّي العلاج في الخارج.

ودعت شرطة عدن المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والجهات المعنية بالطيران المدني إلى التحرّك لمواجهة مخاطر استهداف المرافق المدنية، وضمان حماية المسافرين والعاملين واستمرار حركة الطيران المدني.

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