وسطاء يحذّرون ايران من تأجيل الرد على المقترح الأميركي

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أكد مسؤولون أميركيون لموقع "أكسيوس"، أن ووسطاء لا يزالون ينتظرون رد مقترح أميركي مضاد لإنهاء الحرب، فيما نقل الموقع عن مسؤول أميركي قوله إن المقترح "لا يزال قيد المناقشة داخل ".وأضاف المسؤولون أن كثفت هجماتها على السفن بهدف رفع أسعار وزيادة الضغط على الرئيس الأميركي ترمب، قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، المقررة في 3 تشرين الثاني المقبل، بحسب الموقع.ونقل "أكسيوس" عن مصدر إقليمي مطلع على جهود الوساطة قوله إن وسطاء إقليميين أبلغوا عباس عراقجي، خلال الأيام الماضية، بأنه ينبغي لطهران عدم تأجيل ردها إلى ما بعد الانتخابات الأميركية، إذ لا توجد ضمانات بأن يصبح أكثر مرونة بعدها، بل قد يتخذ موقفاً أكثر تشدداً.