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عربي-دولي

وسطاء يحذّرون ايران من تأجيل الرد على المقترح الأميركي

Lebanon 24
16-10-2026 | 16:50
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وسطاء يحذّرون ايران من تأجيل الرد على المقترح الأميركي
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أكد مسؤولون أميركيون لموقع "أكسيوس"، أن البيت الأبيض ووسطاء لا يزالون ينتظرون رد إيران على مقترح أميركي مضاد لإنهاء الحرب، فيما نقل الموقع عن مسؤول أميركي قوله إن المقترح "لا يزال قيد المناقشة داخل طهران".
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وأضاف المسؤولون أن إيران كثفت هجماتها على السفن بهدف رفع أسعار النفط وزيادة الضغط على الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، المقررة في 3 تشرين الثاني المقبل، بحسب الموقع.

ونقل "أكسيوس" عن مصدر إقليمي مطلع على جهود الوساطة قوله إن وسطاء إقليميين أبلغوا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال الأيام الماضية، بأنه ينبغي لطهران عدم تأجيل ردها إلى ما بعد الانتخابات الأميركية، إذ لا توجد ضمانات بأن يصبح ترامب أكثر مرونة بعدها، بل قد يتخذ موقفاً أكثر تشدداً.
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