وسط مخاوف من اندلاع أعمال عنف.. ماكرون يدعو للهدوء قبيل احتجاجات حاشدة اليوم في فرنسا

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وسط مخاوف من اندلاع أعمال عنف قد تزيد التوتر في البلاد بعد أسابيع من الاحتجاجات الطلابية، دعا ماكرون إلى الهدوء قبيل احتجاجات حاشدة مقررة اليوم السبت تنديدا بغلاء المعيشة.وحظرت السلطات المحلية تنظيم تظاهرات في قلب العاصمة ، قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية المقررة في نيسان وأيار.ودعت حركة "السترات الصفراء"، التي قادت احتجاجات واسعة ضد ماكرون وحكومته قبل 8 سنوات، إلى المشاركة في تحركات السبت، التي تسعى إلى الجمع بين الحركة والطلاب، وحثت المدرسين والعمال والمتقاعدين والمزارعين والطلاب على الانضمام إليها.وتخشى السلطات أن يؤدي تلاقي الحركتين الاحتجاجيتين إلى زيادة الضغوط على الحكومة قبل الاستحقاق الانتخابي.وتوقع الفرنسي لوران نونييز مشاركة واسعة، فيما أفاد مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس بأن التقديرات تشير إلى احتمال مشاركة نحو 200 ألف شخص، بينهم 40 ألفا في باريس.ودعا ماكرون، من بروكسل حيث شارك في اجتماع للاتحاد على مدى يومين، إلى "الهدوء والاحترام"، مشددا على أن الحق في التظاهر يجب أن يقترن بـ"احترام الأشخاص والممتلكات".وكان ماكرون قد اعتبر مؤخرا أن المطالب "المشروعة" للطلاب يجري "استغلالها لأغراض سياسية"، بحسب متحدثة باسم الحكومة.وأعلن زعيم حزب " الأبية" اليساري الراديكالي جان لوك ميلانشون دعمه للحراك الطلابي، وشارك في إحدى التظاهرات بباريس.في المقابل، أعرب حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف، بقيادة مارين لوبن، عن دعمه للشرطة، محملا الطلاب مسؤولية أعمال العنف.وأمر رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، أمس الجمعة، بإنشاء خلية أزمة لمتابعة الاحتجاجات.ويسعى لوكورنو إلى تمرير موازنة تقشفية في ، في وقت يطالب المحتجون بمزيد من الحماية من التضخم وزيادة الإنفاق على الخدمات العامة، ولا سيما التعليم.وتسود حالة من الغضب الشعبي إزاء ما يعتبره محتجون استخداما مفرطا للقوة من جانب الشرطة خلال الاحتجاجات الطلابية، التي أصيب خلالها عدد من المتظاهرين المراهقين، فيما أوقف الآلاف.وأنشأ منظمو احتجاجات اليوم السبت موقعا إلكترونيا يعرض أكثر من 600 تظاهرة مقررة في أنحاء فرنسا.وكان من المقرر أن تنطلق التظاهرة الرئيسية عند الساعة الثانية بعد ظهر السبت من ساحة الجمهورية باتجاه شمال باريس.