قبل أيام من دخولها حيز التنفيذ.. ترامب يخفف العقوبات والرسوم المرتبطة بروسيا

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قام الرئيس الأميركي ، أمس الجمعة، بإصدار إعفاء من كثير من والقيود والرسوم الجمركية المرتبطة بروسيا، قبل أيام من دخولها حيز التنفيذ بموجب قانون وقعه الشهر الماضي.ويأتي الأمر التنفيذي الذي أصدره في وقت أبدى فيه تقاربا مع ، ووجه انتقادات علنية للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بما في ذلك تلميحه إلى أن تحتاج إلى قائد جديد.وعلق ترامب العقوبات الجديدة التي أقرها الكونغرس على روسيا، قائلا إن إعفاء روسيا من تلك العقوبات يصب في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة.وكان التشريع، الذي يعد السناتور الراحل ليندسي غراهام أبرز داعميه في الكونغرس، سيفرض رسوما جمركية تصل إلى 100 بالمئة خلال 30 يوما على جميع السلع الواردة إلى من أكبر 5 دول مستوردة للنفط الخام أو الروسي، وكذلك على أي دولة تشتري أو الغاز الروسيين عن علم بعد 30 يوما من إقرار القانون، أو تكون من بين أكبر 5 دول تساعد روسيا على التهرب من العقوبات.ووقع ترامب قانون غراهام لمعاقبة روسيا وإيران لعام 2026 في منتصف أيلول.وقال ترامب في الأمر التنفيذي الذي أصدره : "قدمت إلى الكونجرس شهادة بأن إصدار هذا الإعفاء في هذا الوقت يخدم المصالح الوطنية للولايات المتحدة".