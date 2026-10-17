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عربي-دولي

بعد تحطم 5 طائرات مسيّرة على أراضيها.. مولدوفا تُهاجم روسيا

Lebanon 24
17-10-2026 | 00:44
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بعد تحطم 5 طائرات مسيّرة على أراضيها.. مولدوفا تُهاجم روسيا
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قامت مولدوفا بإدانة روسيا، أمس الجمعة، وذلك بعد تحطم 5 طائرات مسيرة على أراضيها خلال أقل من 24 ساعة، قالت السلطات إنها روسية.
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وتندد الحكومة المولدوفية، التي تأمل في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030، بالغزو الروسي لأوكرانيا، وانتقدت مرارا التوغلات في مجالها الجوي. وتشترك مولدوفا في حدود مع أوكرانيا.

وتحطمت طائرة مسيرة الأسبوع الماضي على بعد نحو 35 كيلومترا من العاصمة كيشيناو.

ودخلت الطائرات المسيّرة الخمس المجال الجوي المولدوفي خلال ما يزيد قليلا على 17 ساعة، يومي الخميس والجمعة. وتحطمت جميعها، بشكل رئيسي، في المناطق الشمالية والشرقية، ما أدى إلى إصابة شخص بجروح طفيفة وإلحاق أضرار محدودة.

وقالت وزارة الخارجية المولدوفية في بيان: "تشكل هذه الوقائع تهديدا لسلامة المواطنين وتظهر العواقب المباشرة للحرب العدوانية التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا على الاستقرار الإقليمي".

ودفعت هذه الوقائع الوزارة إلى استدعاء السفير الروسي أوليغ أوزيروف مرارا للمطالبة بتوضيحات.

وتنتقد الرئيسة مايا ساندو بانتظام السياسة الخارجية الروسية، معتبرة أنها تتعارض مع مصالح مولدوفا، كما رفضت السماح لأوزيروف بتقديم أوراق اعتماده، رغم وجوده في مولدوفا منذ أكثر من عامين.
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