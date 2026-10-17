ما هو "عدد المرتزقة" في الجيش الأوكراني؟ مسؤول روسي يكشف

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كشف سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية، ، السبت، أن عدد من وصفهم بالمرتزقة الأجانب الذين قاتلوا في صفوف القوات المسلحة طوال فترة الصراع يتراوح بين 20 ألفا و30 ألفا.وأفاد ميروشنيك لوكالة الأنباء والإذاعة " " بأن "عدد المرتزقة الأجانب، الذين مروا عبر التشكيلات العسكرية الأوكرانية يتجاوز بوضوح 20 ألفا، ويقترب من 30 ألفا".وأضاف أن تحديد العدد الدقيق للمرتزقة أمر بالغ الصعوبة، موضحا: "فنحن نتحدث عن أرقام تقريبية.. نعرف العدد التقريبي للأشخاص، والبلدان التي ينحدرون منها، والوحدات التي يخدمون فيها، لكن القول بأن لدينا معلومات كاملة لن يكون دقيقا تماما".وقال سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية إن السلطات الأوكرانية أطلقت سلسلة من عمليات التعذيب وسوء المعاملة في سجون سرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وتبذل قصارى جهدها للتستر على ذلك.