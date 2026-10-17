عملية "فجر اليمن" مستمرة.. اليكم آخر المستجدات

فيما تتواصل عمليات "فجر اليمن" ضد ميليشيا في عدة جبهات، السبت، حملت الساعات الماضية عدة تطورات.



فقد أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن المالكي تدميرَ منصتين لإطلاق الصواريخ الباليستية لميليشيا الحوثي في محافظة شمالي اليمن.

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وعرض تحالفُ دعم الشرعية في اليمن مقطعاً لاستهداف عمليات الميليشيا الحوثية الإرهابية لتهريب الأسلحة عبر البحر إلى محافظة الحديدة.



وفي التطورات الميدانية أيضاً في اليمن، نشرت القواتُ المسلحة صوراً لجانب من الاستهدافات التي طالت عِتاداً وتجمعات عناصرِ ميليشيا الحوثي ضمن عملية فجر اليمن.



هذا وأفاد مراسل "العربية" و"الحدث" باستهداف تجمعات وعتاد لميليشيات الحوثي بمديرية جبل حبشي غربي تعز بغارات جوية.



قبل ذلك، أفادت مصادر في صعدة باستهداف أنفاق وتحصينات حوثية بثلاث غارات في معسكر كهلان.



كما أعلنت القواتُ المسلحة اليمنية أن وحداتِها في تعز، وبدعم من الشعبية والطيران الحربي، أفشلت هجماتٍ واسعة شنتها ميليشيات الحوثي جنوبي وغربي مدينة تعز من بينها هجمات في الشقب بالجبهة الجنوبية ومحاولات تقدم حوثية في جبل هان بالجبهة الغربية.

وبحسب البيان، شن الطيران الحربي سلسلةَ غارات استهدفت مواقع وتجمعات وتحشيدات وآليات تابعة للمليشيات في عدة جبهات بالمحافظة إضافة لضربات أخرى للطيران المسير.



وكانت القوات المسلحة اليمنية أعلنت تنفيذ 1292 عملية استهداف دقيقة ومباشرة ضد أهداف عسكرية لمليشيات الحوثي خلال 24 ساعة ما أسفر عن تحييد 430 عنصرا وتدمير 100 آلية.