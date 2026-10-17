عملية "فجر اليمن" مستمرة.. اليكم آخر المستجدات

فيما تتواصل عمليات "فجر اليمن" ضد ميليشيا الحوثي
في عدة جبهات، السبت، حملت الساعات الماضية عدة تطورات.
فقد أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي
المالكي تدميرَ منصتين لإطلاق الصواريخ الباليستية لميليشيا الحوثي في محافظة صعدة
شمالي اليمن.
وعرض تحالفُ دعم الشرعية في اليمن مقطعاً لاستهداف عمليات الميليشيا الحوثية الإرهابية لتهريب الأسلحة عبر البحر إلى محافظة الحديدة.
وفي التطورات الميدانية أيضاً في اليمن، نشرت القواتُ المسلحة اليمنية
صوراً لجانب من الاستهدافات التي طالت عِتاداً وتجمعات عناصرِ ميليشيا الحوثي ضمن عملية فجر اليمن.
هذا وأفاد مراسل "العربية" و"الحدث" باستهداف تجمعات وعتاد لميليشيات الحوثي بمديرية جبل حبشي غربي تعز بغارات جوية.
قبل ذلك، أفادت مصادر في صعدة باستهداف أنفاق وتحصينات حوثية بثلاث غارات في معسكر كهلان.
كما أعلنت القواتُ المسلحة اليمنية أن وحداتِها في تعز، وبدعم من المقاومة
الشعبية والطيران الحربي، أفشلت هجماتٍ واسعة شنتها ميليشيات الحوثي جنوبي وغربي مدينة تعز من بينها هجمات في الشقب بالجبهة الجنوبية ومحاولات تقدم حوثية في جبل هان بالجبهة الغربية.
وبحسب البيان، شن الطيران الحربي سلسلةَ غارات استهدفت مواقع وتجمعات وتحشيدات وآليات تابعة للمليشيات في عدة جبهات بالمحافظة إضافة لضربات أخرى للطيران المسير.
وكانت القوات المسلحة اليمنية أعلنت تنفيذ 1292 عملية استهداف دقيقة ومباشرة ضد أهداف عسكرية لمليشيات الحوثي خلال 24 ساعة ما أسفر عن تحييد 430 عنصرا وتدمير 100 آلية.
وشملت الضربات المواقعَ الدفاعية والتحصيناتِ والخنادق ومصادر النيران ومناطقَ تجمع الاحتياطيات ووسائلَ النقل والإمداد لميليشيات الحوثي.
وقالت إدارة أمن العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، مساء الجمعة، إن صاروخين أطلقتهما ميليشيات الحوثي سقطا داخل حرم مطار عدن الدولي، في ثاني حادثة من نوعها خلال أقل من أسبوع.
من جهته
، قال وزير النقل اليمني محسن علي حيدرة إن الهجوم الحوثي على مطار عدن كاد أن يتسبب بكارثة، خاصة أنه تزامن مع استعداد رحلة للخطوط اليمنية للإقلاع إلى القاهرة
، وأضاف أنه جرى إخلاء الطائرة وجميع المسافرين من المطار
عقب الهجوم.
واعتبر وزير النقل اليمني أن استهداف مطار عدن عمل إجرامي متكرر من قبل ميليشيات الحوثي يخالف القوانين الدولية.
وإنسانيا، أعربت الأمم المتحدة
عن قلقها إزاء تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن مع استمرار النزوح، مؤكدة أن النساء يواجهن مخاطر متزايدة، حيث أدت عمليات النزوح المفاجئة إلى تدهور الوضع، ما فرض مزيداً من القيود على الخدمات المتاحة للنساء الحوامل.