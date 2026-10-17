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عربي-دولي

البحرية الفرنسية تضبط 8,6 أطنان من المخدرات

Lebanon 24
17-10-2026 | 02:35
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البحرية الفرنسية تضبط 8,6 أطنان من المخدرات
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أعلنت السلطات الفرنسية، أن البحرية ضبطت نحو 8,6 أطنان من المخدرات، معظمها من الكوكايين، خلال سلسلة عمليات نُفّذت هذا الشهر في البحر الكاريبي والمحيط الأطلسي، وفق وكالة "فرانس برس".
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وشملت المضبوطات نحو 6,9 أطنان من الكوكايين و1,7 طن من الماريجوانا، علما أن العمليات نُفّذت بالتعاون مع بحريات دول أخرى بين الرابع والثالث عشر من تشرين الأول.

وأوقِف خمسة أشخاص في مارتينيك، أكبر جزر الأنتيل الفرنسية، في إطار أكبر عملية ضبط، بحسب بيان مشترك لممثل الدولة الفرنسية في الجزيرة والقوات المسلحة الفرنسية.

وأوضح البيان أن العملية نُفذت في الثامن من الشهر الجاري في المحيط الأطلسي، حين اعترضت سفينة تابعة للبحرية الفرنسية قارب صيد كان "يستعد لعبور الأطلسي".

وفي الرابع من تشرين الأول، اعترضت فرقاطة فرنسية مدعومة بمروحية زورقا سريعاً لا يرفع أيّ علم، بمؤازرة من البحرية الكولومبية، وضبطت على متنه شحنة من الكوكايين والماريجوانا.
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