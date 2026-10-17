نصف البريطانيين يرفضون القتال دفاعا عن بلادهم.. هذا ما كشفه استطلاع رأي

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أظهر استطلاع رأي أجراه معهد "إبسوس" أن نحو نصف يرفضون القتال دفاعا عن بلادهم تحت أي ظرف، في وقت تتزايد فيه المخاوف من احتمال اندلاع مواجهة عسكرية بين وأوروبا، وسط تحديات تواجه الحكومة في تعزيز قدراتها الدفاعية.وأورد أن 36 بالمئة فقط من المشاركين أبدوا استعدادهم للقتال دفاعا عن ، في مؤشر على بين متطلبات الاستعداد العسكري ومواقف قطاعات واسعة من الرأي العام.وجاءت النتائج بعد أيام من تحذير وزير القوات المسلحة البريطانية أليستير كارنز من تزايد خطر الحرب في ، في ظل التوترات مع روسيا وتصاعد التهديدات الأمنية التي تواجه المتحدة.وكشف الاستطلاع عن انقسام البريطانيين بشأن زيادة الإنفاق العسكري، إذ أيد 51 بالمئة من المشاركين تعزيز ميزانية الدفاع، لكن هذا التأييد تراجع عند طرح الخيارات المتعلقة بتمويل الزيادة.وأعرب 44 بالمئة عن معارضتهم رفع الإنفاق الدفاعي إذا تطلب ذلك زيادة الضرائب الشخصية أو تقليص الإنفاق على .