غارات مكثفة على الحوثيين في مأرب وتعز.. والتحالف يحبط محاولات تهريب أسلحة

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أحبطت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن عمليات تهريب أسلحة إلى الحوثيين، بينما يكثف الجيش اليمني هجماته، محققاً تقدماً ميدانياً في مأرب وتعز.ونشر المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن ، مقطعاً مصوراً عبر منصة "إكس"، قال إنه يوثق استهداف عمليات لتهريب الأسلحة إلى الحوثيين باتجاه محافظة الحديدة غربي اليمن.وتضمن الفيديو، أسلحة قال التحالف إنها أُنزلت إلى الشواطئ لنقلها بعربات عسكرية، إلى جانب استهداف عربات النقل والأسلحة المهربة، ووسائل لتهريب الأسلحة عبر جماعات الجريمة المنظمة إلى الحوثيين.وتضمنت المشاهد أيضاً عملية قال التحالف إنها كانت لنقل أسلحة مهربة إلى الجزر اليمنية، وأرفق المالكي المقطع بعبارة: "نضربهم على الأرض.. نغرقهم في البحر".عمليات استهداف ضد الحوثيينالمتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، العقيد الركن ماجد عبدالله النزيلي، أشار إلى 1292 عملية استهداف دقيقة ومباشرة ضد أهداف عسكرية تابعة للحوثيين، شملت مواقع دفاعية وتحصينات وخنادق ومصادر نيران ومناطق تجمعات ووسائل نقل وإمداد.وأضاف النزيلي أن القوات الحكومية حققت مكاسب ميدانية في بمحافظة مأرب، قائلاً إن وحدات الجيش "استثمرت نتائج الاستهدافات والإسناد الناري، ووسعت نطاق الاختراق، وحققت تقدماً ميدانياً جديداً، وسيطرت على عدد من المواقع والهيئات الحاكمة".وفي الجبهات الجنوبية والغربية، قال المتحدث العسكري إن القوات تواصل "فرض ضغط عملياتي متصاعد على العدو واستنزاف قدراته"، فيما تواصل وحدات الهندسة العسكرية عمليات تطهير المواقع والممرات من الألغام والعبوات الناسفة وفتح طرق التقدم وتأمين المناطق التي تمت استعادتها.كما نشر النزيلي مقطعاً مصوراً قال إنه يوثق جانباً من عمليات استهداف نفذها الجيش اليمني ضد آليات ومقاتلين تابعين للحوثيين ضمن عملية "فجر اليمن".وفي محافظة تعز، أشار النزيلي إلى أن الطيران الحربي يواصل تنفيذ "ضربات مركزة" استهدفت أرتال تعزيزات ومواقع قتالية تابعة للحوثيين، معتبراً أن تلك الضربات أسهمت في استنزاف قدرات الجماعة وإفشال أهدافها العملياتية.كما أعلن الجيش اليمني، الجمعة، إحباط هجمات واسعة شنتها جماعة على عدد من جبهات محافظة تعز، بدعم وإسناد من " الشعبية" والطيران الحربي.وقال للقوات المسلحة اليمنية، إن وحدات الجيش تمكنت من إفشال هجوم حوثي استهدف القطاعين الشرقي والغربي لجبهة الشقب جنوبي ، عقب مواجهات عنيفة اندلعت منذ ساعات .