تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

غارات مكثفة على الحوثيين في مأرب وتعز.. والتحالف يحبط محاولات تهريب أسلحة

Lebanon 24
17-10-2026 | 04:29
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
غارات مكثفة على الحوثيين في مأرب وتعز.. والتحالف يحبط محاولات تهريب أسلحة
غارات مكثفة على الحوثيين في مأرب وتعز.. والتحالف يحبط محاولات تهريب أسلحة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أحبطت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن عمليات تهريب أسلحة إلى الحوثيين، بينما يكثف الجيش اليمني هجماته، محققاً تقدماً ميدانياً في مأرب وتعز.

ونشر المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، مقطعاً مصوراً عبر منصة "إكس"، قال إنه يوثق استهداف عمليات لتهريب الأسلحة إلى الحوثيين عبر البحر باتجاه محافظة الحديدة غربي اليمن.
Advertisement

وتضمن الفيديو، أسلحة قال التحالف إنها أُنزلت إلى الشواطئ اليمنية لنقلها بعربات عسكرية، إلى جانب استهداف عربات النقل والأسلحة المهربة، ووسائل لتهريب الأسلحة عبر جماعات الجريمة المنظمة إلى الحوثيين.

وتضمنت المشاهد أيضاً عملية قال التحالف إنها كانت لنقل أسلحة مهربة إلى الجزر اليمنية، وأرفق المالكي المقطع بعبارة: "نضربهم على الأرض.. نغرقهم في البحر".

عمليات استهداف ضد الحوثيين
المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، العقيد الركن ماجد عبدالله النزيلي،  أشار إلى 1292 عملية استهداف دقيقة ومباشرة ضد أهداف عسكرية تابعة للحوثيين، شملت مواقع دفاعية وتحصينات وخنادق ومصادر نيران ومناطق تجمعات ووسائل نقل وإمداد.

وأضاف النزيلي أن القوات الحكومية حققت مكاسب ميدانية في الجبهة الشرقية بمحافظة مأرب، قائلاً إن وحدات الجيش "استثمرت نتائج الاستهدافات والإسناد الناري، ووسعت نطاق الاختراق، وحققت تقدماً ميدانياً جديداً، وسيطرت على عدد من المواقع والهيئات الحاكمة".

وفي الجبهات الجنوبية والغربية، قال المتحدث العسكري إن القوات تواصل "فرض ضغط عملياتي متصاعد على العدو واستنزاف قدراته"، فيما تواصل وحدات الهندسة العسكرية عمليات تطهير المواقع والممرات من الألغام والعبوات الناسفة وفتح طرق التقدم وتأمين المناطق التي تمت استعادتها.

كما نشر النزيلي مقطعاً مصوراً قال إنه يوثق جانباً من عمليات استهداف نفذها الجيش اليمني ضد آليات ومقاتلين تابعين للحوثيين ضمن عملية "فجر اليمن".

وفي محافظة تعز، أشار النزيلي إلى أن الطيران الحربي يواصل تنفيذ "ضربات مركزة" استهدفت أرتال تعزيزات ومواقع قتالية تابعة للحوثيين، معتبراً أن تلك الضربات أسهمت في استنزاف قدرات الجماعة وإفشال أهدافها العملياتية.

كما أعلن الجيش اليمني، الجمعة، إحباط هجمات واسعة شنتها جماعة الحوثي على عدد من جبهات محافظة تعز، بدعم وإسناد من "المقاومة الشعبية" والطيران الحربي.


وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، إن وحدات الجيش تمكنت من إفشال هجوم حوثي استهدف القطاعين الشرقي والغربي لجبهة الشقب جنوبي مدينة تعز، عقب مواجهات عنيفة اندلعت منذ ساعات الفجر.

ا
مواضيع ذات صلة
إحباط محاولة تسلل للحوثيين جنوب مأرب في اليمن
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:34:29 Lebanon 24 Lebanon 24
القوات المسلّحة اليمنية: إحباط محاولة تسلّل حوثية في قطاع الفليحة جنوب مأرب
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:34:29 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام تابعة للحوثيين: غارات سعودية على العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة وتعز وعمران
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:34:29 Lebanon 24 Lebanon 24
سوريا تعلن احباط محاولة تهريب مخدرات من لبنان
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:34:29 Lebanon 24 Lebanon 24

المركز الإعلامي

الجبهة الشرقية

تركي المالكي

مدينة تعز

عبر البحر

المقاومة

اليمنية

الجبهة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:30 | 2026-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:27 | 2026-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:54 | 2026-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:50 | 2026-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:47 | 2026-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
11:30 | 2026-10-18
Lebanon24
11:27 | 2026-10-18
Lebanon24
10:54 | 2026-10-18
Lebanon24
10:50 | 2026-10-18
Lebanon24
10:47 | 2026-10-18
Lebanon24
10:28 | 2026-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24