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عربي-دولي

49 سورياً في قبضة إسرائيل.. ماذا عن مصيرهم؟

Lebanon 24
17-10-2026 | 05:18
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49 سورياً في قبضة إسرائيل.. ماذا عن مصيرهم؟
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أقرّ الجيش الإسرائيلي بنقل سوريين اعتقلتهم قواته خلال عمليات نفذتها في جنوب سوريا إلى منشأة داخل الأراضي الإسرائيلية لاستجوابهم، فيما كشفت الأمم المتحدة عن استمرار احتجاز 49 سورياً لدى السلطات الإسرائيلية.
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ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن قواته اعتقلت، خلال العام الماضي، أشخاصاً في جنوب سوريا للاشتباه بتورطهم في أنشطة تستهدف إسرائيل، مشيراً إلى الإفراج عن بعضهم بعد التحقق من عدم تورطهم.

ولم يكشف الجيش الإسرائيلي عن العدد الإجمالي للمعتقلين الذين نُقلوا إلى داخل إسرائيل، أو مكان احتجازهم ومدته.

من جهتها، أكدت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، شعبية مانتو، أن المفوضية تلقت معلومات تفيد باستمرار احتجاز 49 سورياً، مشيرة إلى شهادات لمعتقلين سابقين تحدثوا عن احتجاز بعضهم لأكثر من عام من دون إبلاغهم بأسبابه.

وتضمنت الشهادات اتهامات بالتعذيب وسوء المعاملة، بينها الضرب وإطلاق الكلاب على المعتقلين وتهديد عائلاتهم.

وطالب المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إسرائيل بوقف المداهمات والاعتقالات والقيود على حركة السكان وتدمير المحاصيل الزراعية في القرى السورية، وضمان المعاملة الإنسانية للمحتجزين.

وسجلت المفوضية نحو 280 توغلاً إسرائيلياً في جنوب سوريا خلال أيلول الماضي، في أعلى حصيلة شهرية منذ بداية العام.

في المقابل، جددت وزارة الخارجية السورية إدانتها للانتهاكات الإسرائيلية، معتبرة أنها تشكل خرقاً لاتفاق فصل القوات الموقع عام 1974، فيما تتمسك دمشق بانسحاب القوات الإسرائيلية إلى مواقعها السابقة قبل 8 كانون الأول 2024.
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