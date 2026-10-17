49 سورياً في قبضة إسرائيل.. ماذا عن مصيرهم؟

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أقرّ الجيش بنقل سوريين اعتقلتهم قواته خلال عمليات نفذتها في جنوب إلى منشأة داخل الأراضي لاستجوابهم، فيما كشفت عن استمرار احتجاز 49 سورياً لدى السلطات الإسرائيلية.ونقلت صحيفة " " عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن قواته اعتقلت، خلال العام الماضي، أشخاصاً في جنوب سوريا للاشتباه بتورطهم في أنشطة تستهدف ، مشيراً إلى الإفراج عن بعضهم بعد التحقق من عدم تورطهم.ولم يكشف الجيش الإسرائيلي عن العدد الإجمالي للمعتقلين الذين نُقلوا إلى داخل إسرائيل، أو مكان احتجازهم ومدته.من جهتها، أكدت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، شعبية مانتو، أن المفوضية تلقت معلومات تفيد باستمرار احتجاز 49 سورياً، مشيرة إلى شهادات لمعتقلين سابقين تحدثوا عن احتجاز بعضهم لأكثر من عام من دون إبلاغهم بأسبابه.وتضمنت الشهادات اتهامات بالتعذيب وسوء المعاملة، بينها الضرب وإطلاق الكلاب على المعتقلين وتهديد عائلاتهم.وطالب المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إسرائيل بوقف المداهمات والاعتقالات والقيود على حركة السكان وتدمير المحاصيل الزراعية في القرى ، وضمان المعاملة الإنسانية للمحتجزين.وسجلت المفوضية نحو 280 توغلاً إسرائيلياً في جنوب سوريا خلال أيلول الماضي، في أعلى حصيلة شهرية منذ بداية العام.في المقابل، جددت السورية إدانتها للانتهاكات الإسرائيلية، معتبرة أنها تشكل خرقاً لاتفاق فصل القوات الموقع عام 1974، فيما تتمسك بانسحاب القوات الإسرائيلية إلى مواقعها السابقة قبل 8 كانون الأول 2024.