تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

لا تعديل للدستور ولا تمديد؟.. السيسي يكشف موقفه

Lebanon 24
17-10-2026 | 06:28
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
لا تعديل للدستور ولا تمديد؟.. السيسي يكشف موقفه
لا تعديل للدستور ولا تمديد؟.. السيسي يكشف موقفه photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن ولايته الرئاسية الحالية ستنتهي عام 2030، مشدداً على أن هذا الموعد محسوم، وأن الدستور المصري لن يتعرض لأي تعديل.
Advertisement

وقال السيسي، خلال حفل تخريج دفعة جديدة من الأكاديمية العسكرية المصرية، إن عام 2030 سيشهد نهاية فترة رئاسته، مؤكداً أنه مطمئن إلى هذا الأمر ولا مجال لإعادة مناقشته.

وأوضح أنه تلقى تساؤلات من إعلاميين عقب تصريحاته السابقة بشأن عدم المساس بالدستور، مشيراً إلى أنه أكد لهم تمسكه بالموقف الذي أعلنه.

وكان السيسي قد شدد، خلال الندوة التثقيفية الـ44 للقوات المسلحة، على ضرورة احترام الدستور الذي وافق عليه المصريون، محذراً من الشائعات ومحاولات التضليل التي تستهدف استقرار البلاد.

وتأتي تصريحاته في ظل جدل سياسي بشأن احتمال إجراء تعديلات دستورية تتيح له الترشح لولاية إضافية بعد عام 2030، وهو ما لا يسمح به الدستور بصيغته الحالية.

ويحكم السيسي مصر منذ عام 2014، فيما أتاحت التعديلات الدستورية التي أُقرت عام 2019 تمديد الولاية الرئاسية إلى ست سنوات، بما يسمح باستمرار ولايته الحالية حتى عام 2030.
مواضيع ذات صلة
السيسي يحسم موقف مصر: لا لتهجير الفلسطينيين
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:35:17 Lebanon 24 Lebanon 24
سلامة: تعديل الدستور مطلوب إن كان الهدف تعزيز دور المؤسسات
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:35:17 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام ليتوانية: البرلمان الليتواني يوافق على تعديل دستوري يسمح بنشر أسلحة نووية في البلاد
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:35:17 Lebanon 24 Lebanon 24
سلامة: تعديل الدستور أمر شرعي والتفكير به كذلك وما علينا الاتفاق عليه مُسبقاً هو متى وكيف وفي أي ظروف والأهم بأي أهداف سنعدل الدستور
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:35:17 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

عبد الفتاح السيسي

الرئيس المصري

عبد الفتاح

أكاديمية

المصرية

الدستور

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:30 | 2026-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:27 | 2026-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:54 | 2026-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:50 | 2026-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:47 | 2026-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
11:30 | 2026-10-18
Lebanon24
11:27 | 2026-10-18
Lebanon24
10:54 | 2026-10-18
Lebanon24
10:50 | 2026-10-18
Lebanon24
10:47 | 2026-10-18
Lebanon24
10:28 | 2026-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24