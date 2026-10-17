لا تعديل للدستور ولا تمديد؟.. السيسي يكشف موقفه

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أكد أن ولايته الرئاسية الحالية ستنتهي عام 2030، مشدداً على أن هذا الموعد محسوم، وأن المصري لن يتعرض لأي تعديل.وقال ، خلال حفل تخريج دفعة جديدة من الأكاديمية العسكرية ، إن عام 2030 سيشهد نهاية فترة رئاسته، مؤكداً أنه مطمئن إلى هذا الأمر ولا مجال لإعادة مناقشته.وأوضح أنه تلقى تساؤلات من إعلاميين عقب تصريحاته السابقة بشأن عدم المساس بالدستور، مشيراً إلى أنه أكد لهم تمسكه بالموقف الذي أعلنه.وكان السيسي قد شدد، خلال الندوة التثقيفية الـ44 للقوات المسلحة، على ضرورة احترام الدستور الذي وافق عليه المصريون، محذراً من الشائعات ومحاولات التضليل التي تستهدف استقرار البلاد.وتأتي تصريحاته في ظل جدل سياسي بشأن احتمال إجراء تعديلات دستورية تتيح له الترشح لولاية إضافية بعد عام 2030، وهو ما لا يسمح به الدستور بصيغته الحالية.ويحكم السيسي مصر منذ عام 2014، فيما أتاحت التعديلات الدستورية التي أُقرت عام 2019 تمديد الولاية الرئاسية إلى ست سنوات، بما يسمح باستمرار ولايته الحالية حتى عام 2030.