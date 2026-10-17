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عربي-دولي

باكستان تغلق معبراً حدودياً مع إيران.. ما السبب؟

Lebanon 24
17-10-2026 | 06:36
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توقف النشاط التجاري في معبر "ريمدان-غبد" الحدودي بين إيران وباكستان، اليوم السبت، بقرار من الجانب الباكستاني، فيما استمرت حركة عبور المسافرين بصورة طبيعية، من دون إعلان أسباب الإغلاق أو مدته.
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ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن المدير العام لمكتب العبور في منظمة الطرق والنقل البري الإيرانية، سيد حسين حسيني، تأكيده توقف الحركة التجارية عبر المعبر، مع استمرار حركة المسافرين.

من جهته، أفاد مركز الدراسات المشترك الإيراني-الباكستاني بأن السفير الباكستاني في طهران أكد إغلاق المعبر من الجانب الباكستاني، خلال اتصال أجراه صباح السبت مع مدير المركز محمد حسين باقري.

ويأتي هذا التطور بعد تضارب المعلومات خلال الأيام الماضية بشأن إغلاق المعبر، وسط نفي سابق من بعض المصادر.

ولم تصدر السلطات المعنية في البلدين حتى الآن توضيحات رسمية بشأن أسباب تعليق النشاط التجاري أو الموعد المحتمل لاستئنافه.
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