باكستان تغلق معبراً حدودياً مع إيران.. ما السبب؟

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توقف النشاط التجاري في معبر "ريمدان-غبد" الحدودي بين وباكستان، اليوم السبت، بقرار من الجانب ، فيما استمرت حركة عبور المسافرين بصورة طبيعية، من دون إعلان أسباب الإغلاق أو مدته.ونقلت وكالة "فارس" عن لمكتب العبور في منظمة الطرق والنقل البري الإيرانية، سيد حسين حسيني، تأكيده توقف الحركة التجارية عبر المعبر، مع استمرار حركة المسافرين.، أفاد المشترك الإيراني-الباكستاني بأن السفير الباكستاني في أكد إغلاق المعبر من الجانب الباكستاني، خلال اتصال أجراه صباح السبت مع باقري.ويأتي هذا التطور بعد تضارب المعلومات خلال الأيام الماضية بشأن إغلاق المعبر، وسط نفي سابق من بعض المصادر.ولم تصدر السلطات المعنية في البلدين حتى الآن توضيحات رسمية بشأن أسباب تعليق النشاط التجاري أو الموعد المحتمل لاستئنافه.