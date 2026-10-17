السعودية تعدم 5 من مواطنيها.. إليكم ما ارتكبوه

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أعلنت ، تنفيذ حكم الإعدام بحق خمسة مواطنين، بعد إدانتهم بارتكاب جرائم إرهابية شملت الانضمام إلى تنظيم إرهابي خارج ، واستهداف رجال الأمن ومقارهم.وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، أن المدانين تورطوا في إطلاق النار على عناصر الأمن والمقار والمركبات الأمنية باستخدام الأسلحة والقنابل، إضافة إلى حيازة أسلحة وذخائر حية، وتقديم الدعم لتمويل وتنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة.وأضافت أن ألقت القبض على المتهمين، وأحالتهم إلى المحكمة المختصة بعد استكمال التحقيقات، حيث صدرت بحقهم أحكام بالقتل تعزيراً، أصبحت نهائية عقب استئنافها وتأييدها من ، قبل صدور بتنفيذها.وشمل تنفيذ الأحكام كلاً من منير ، وعلي بن عبد رب الحسين الشيخ، وحسن بن زكي الفرج، ورضا آل أبو ، وعلي بن حسن آل ربح، وجميعهم سعوديو الجنسية.وأكدت وزارة الداخلية أن تنفيذ الأحكام يأتي في إطار حرص المملكة على حفظ الأمن وتطبيق العدالة، محذرة من ارتكاب أعمال تهدد أمن البلاد واستقرارها.