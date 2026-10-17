السعودية تعدم 5 من مواطنيها.. إليكم ما ارتكبوه

أعلنت وزارة الداخلية السعودية
، تنفيذ حكم الإعدام بحق خمسة مواطنين، بعد إدانتهم بارتكاب جرائم إرهابية شملت الانضمام إلى تنظيم إرهابي خارج المملكة
، واستهداف رجال الأمن ومقارهم.
وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، أن المدانين تورطوا في إطلاق النار على عناصر الأمن والمقار والمركبات الأمنية باستخدام الأسلحة والقنابل، إضافة إلى حيازة أسلحة وذخائر حية، وتقديم الدعم لتمويل وتنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة.
وأضافت أن الأجهزة الأمنية
ألقت القبض على المتهمين، وأحالتهم إلى المحكمة المختصة بعد استكمال التحقيقات، حيث صدرت بحقهم أحكام بالقتل تعزيراً، أصبحت نهائية عقب استئنافها وتأييدها من المحكمة العليا
، قبل صدور أمر ملكي
بتنفيذها.
وشمل تنفيذ الأحكام كلاً من محمد بن
منير الزاهر
، وعلي بن عبد رب الحسين الشيخ، وحسن بن زكي الفرج، ورضا بن محمد
آل أبو عبد الله
، وعلي بن حسن آل ربح، وجميعهم سعوديو الجنسية.
وأكدت وزارة الداخلية أن تنفيذ الأحكام يأتي في إطار حرص المملكة على حفظ الأمن وتطبيق العدالة، محذرة من ارتكاب أعمال تهدد أمن البلاد واستقرارها.