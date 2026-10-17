بعد أنباء عن انتشار الطاعون.. إيران توضح

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نفت السلطات الصحية تسجيل أي إصابات بمرض الطاعون في البلاد، عقب تداول أنباء عن وفاة طالب في كلية بمحافظة كرمانشاه، شمال غربي ، نتيجة إصابته بالمرض.ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن نائب العلوم الطبية في كرمانشاه، علي سروش، تأكيده أن التحقيقات التي أجرتها الجهات المختصة أظهرت عدم وجود طالب يُدعى نصيري، البالغ من العمر 33 عاماً، في سجلات الجامعة، خلافاً لما جرى تداوله عبر .وشدد سروش على عدم تسجيل أي إصابة بالطاعون في محافظة كرمانشاه أو في إيران، مؤكداً أن الأنباء المتعلقة بوفاة الطالب لا أساس لها من الصحة.ويأتي هذا التوضيح في ظل تجدد المخاوف من المرض، عقب وفاة موظفة في معهد لأبحاث مكافحة الطاعون بمدينة إيركوتسك الروسية في الثاني من تشرين الأول الجاري.وكانت السلطات الروسية قد أخضعت نحو 200 شخص من المخالطين للمراقبة الاحترازية، إلا أن الفحوص لم تُظهر أي إصابات بالطاعون، فيما لم يتأكد ارتباط وفاة الموظفة بالمرض.