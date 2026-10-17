بعد أنباء عن انتشار الطاعون.. إيران توضح

نفت السلطات الصحية الإيرانية
تسجيل أي إصابات بمرض الطاعون في البلاد، عقب تداول أنباء عن وفاة طالب في كلية طب الأسنان
بمحافظة كرمانشاه، شمال غربي إيران
، نتيجة إصابته بالمرض.
ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن نائب رئيس جامعة
العلوم الطبية في كرمانشاه، علي سروش، تأكيده أن التحقيقات التي أجرتها الجهات المختصة أظهرت عدم وجود طالب يُدعى محمد رضا
نصيري، البالغ من العمر 33 عاماً، في سجلات الجامعة، خلافاً لما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي
.
وشدد سروش على عدم تسجيل أي إصابة بالطاعون في محافظة كرمانشاه أو في إيران، مؤكداً أن الأنباء المتعلقة بوفاة الطالب لا أساس لها من الصحة.
ويأتي هذا التوضيح في ظل تجدد المخاوف من المرض، عقب وفاة موظفة في معهد لأبحاث مكافحة الطاعون بمدينة إيركوتسك الروسية في الثاني من تشرين الأول الجاري.
وكانت السلطات الروسية قد أخضعت نحو 200 شخص من المخالطين للمراقبة الاحترازية، إلا أن الفحوص لم تُظهر أي إصابات بالطاعون، فيما لم يتأكد ارتباط وفاة الموظفة بالمرض.