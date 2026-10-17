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عربي-دولي

"هدية لبوتين".. قرار ترامب يشعل غضب أوكرانيا

Lebanon 24
17-10-2026 | 08:28
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انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قرار نظيره الأميركي دونالد ترامب تعليق تطبيق عقوبات ورسوم جمركية تستهدف روسيا، معتبراً أن هذه الخطوة تشكّل "مكافأة" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت تتواصل فيه الهجمات الروسية على منشآت الطاقة الأوكرانية.
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وقال زيلينسكي، في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن تخفيف العقوبات الأميركية والضغوط الاقتصادية على موسكو يمنحها حوافز إضافية لمواصلة عملياتها العسكرية، بدلاً من دفعها نحو وقف الحرب.

واتهم الرئيس الأوكراني روسيا بالسعي إلى حرمان ملايين المواطنين من الكهرباء والتدفئة مع اقتراب فصل الشتاء، مشيراً إلى أن القوات الروسية استهدفت خلال الليل أكثر من 15 منشأة للطاقة في المناطق الغربية والوسطى من أوكرانيا.

ودعا زيلينسكي حلفاء بلاده إلى تشديد الضغوط على موسكو لوقف الهجمات التي تطال البنية التحتية للطاقة.

وكان ترامب قد وقّع، الجمعة، أمراً تنفيذياً يقضي بتعليق تطبيق مجموعة من العقوبات والرسوم الجمركية المرتبطة بروسيا، قبل دخولها حيز التنفيذ بموجب قانون أقرّه الكونغرس الأميركي في أيلول الماضي.

وبرّر ترامب قراره بأنه يخدم المصالح الوطنية الأميركية، فيما يشمل الإعفاء إجراءات كانت تستهدف قطاعَي الطاقة والدفاع الروسيين، إلى جانب فرض رسوم جمركية تصل إلى 100 في المئة على واردات من دول تشتري النفط والغاز الروسيين.
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