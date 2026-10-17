"هدية لبوتين".. قرار ترامب يشعل غضب أوكرانيا

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انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قرار نظيره الأميركي تعليق تطبيق عقوبات ورسوم جمركية تستهدف ، معتبراً أن هذه الخطوة تشكّل "مكافأة" للرئيس الروسي ، في وقت تتواصل فيه الهجمات الروسية على منشآت الطاقة .وقال زيلينسكي، في منشور عبر ، إن تخفيف الأميركية والضغوط الاقتصادية على يمنحها حوافز إضافية لمواصلة عملياتها العسكرية، بدلاً من دفعها نحو وقف الحرب.واتهم الرئيس الأوكراني روسيا بالسعي إلى حرمان ملايين المواطنين من الكهرباء والتدفئة مع اقتراب فصل الشتاء، مشيراً إلى أن القوات الروسية استهدفت خلال الليل أكثر من 15 منشأة للطاقة في المناطق الغربية والوسطى من .ودعا زيلينسكي حلفاء بلاده إلى تشديد الضغوط على موسكو لوقف الهجمات التي تطال البنية التحتية للطاقة.وكان قد وقّع، الجمعة، أمراً تنفيذياً يقضي بتعليق تطبيق مجموعة من العقوبات والرسوم الجمركية المرتبطة بروسيا، قبل دخولها حيز التنفيذ بموجب قانون أقرّه الكونغرس الأميركي في أيلول الماضي.وبرّر ترامب قراره بأنه يخدم المصالح الوطنية الأميركية، فيما يشمل الإعفاء إجراءات كانت تستهدف قطاعَي الطاقة والدفاع الروسيين، إلى جانب فرض رسوم جمركية تصل إلى 100 في المئة على واردات من دول تشتري والغاز الروسيين.