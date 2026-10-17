أجسام غامضة في الأجواء البريطانية.. والجيش يحقق

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كشفت صحيفة "تليغراف" عن تسجيل عدة حوادث رصد لطائرات مسيّرة مجهولة الهوية في الأجواء البريطانية خلال العام الجاري، بينها وقائع حدثت أثناء تدريبات عسكرية لسلاح الجو الملكي فوق .وأظهرت سجلات الحوادث رصد مسيّرتين على ارتفاع نحو 17 ألف قدم، وهو مستوى يتجاوز بأكثر من 40 ضعفاً الحد القانوني المسموح به للطائرات المسيّرة التجارية.ووقعت إحدى الحوادث في 18 شباط الماضي، عندما كانت طائرة تزويد بالوقود من طراز " فوياجر" تمدّ مقاتلة "تايفون" بالوقود قبالة سواحل نورفولك، حيث أفاد أحد الطيارين بأن مسيّرة اقتربت منه لمسافة قصيرة للغاية، ما دفعه إلى إبلاغ مراقبة الحركة الجوية.وبعد خمسة أيام، سُجّلت حادثة مماثلة خلال تدريب جوي لمقاتلة "تايفون"، فيما لم تظهر المسيّرات المرصودة على أجهزة الرادار العسكرية في الحادثتين.وبحسب الصحيفة، أبلغ سلاح الجو الملكي الشرطة بهذه الوقائع، فيما تجري تحقيقات متعددة لتحديد طبيعة المسيّرات ومصدرها، وسط مخاوف من احتمال استخدامها في عمليات تجسس، من دون وجود تأكيد بشأن الجهات المسؤولة عنها.