تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

أجسام غامضة في الأجواء البريطانية.. والجيش يحقق

Lebanon 24
17-10-2026 | 08:31
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
أجسام غامضة في الأجواء البريطانية.. والجيش يحقق
أجسام غامضة في الأجواء البريطانية.. والجيش يحقق photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت صحيفة "تليغراف" البريطانية عن تسجيل عدة حوادث رصد لطائرات مسيّرة مجهولة الهوية في الأجواء البريطانية خلال العام الجاري، بينها وقائع حدثت أثناء تدريبات عسكرية لسلاح الجو الملكي فوق بحر الشمال.
Advertisement

وأظهرت سجلات الحوادث رصد مسيّرتين على ارتفاع نحو 17 ألف قدم، وهو مستوى يتجاوز بأكثر من 40 ضعفاً الحد القانوني المسموح به للطائرات المسيّرة التجارية.

ووقعت إحدى الحوادث في 18 شباط الماضي، عندما كانت طائرة تزويد بالوقود من طراز "إيرباص فوياجر" تمدّ مقاتلة "تايفون" بالوقود قبالة سواحل نورفولك، حيث أفاد أحد الطيارين بأن مسيّرة اقتربت منه لمسافة قصيرة للغاية، ما دفعه إلى إبلاغ مراقبة الحركة الجوية.

وبعد خمسة أيام، سُجّلت حادثة مماثلة خلال تدريب جوي لمقاتلة "تايفون"، فيما لم تظهر المسيّرات المرصودة على أجهزة الرادار العسكرية في الحادثتين.

وبحسب الصحيفة، أبلغ سلاح الجو الملكي الشرطة بهذه الوقائع، فيما تجري تحقيقات متعددة لتحديد طبيعة المسيّرات ومصدرها، وسط مخاوف من احتمال استخدامها في عمليات تجسس، من دون وجود تأكيد بشأن الجهات المسؤولة عنها.
مواضيع ذات صلة
"التلغراف": الشرطة تحقق في صلة إيران بمخطط لتفجير قاعدة جوية بريطانية تستخدمها القوات الأميركية
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:36:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرطة البريطانية: نحقق ما إذا كان حادث فيرفورد نفذ عبر وكلاء لصالح دولة أجنبية
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:36:22 Lebanon 24 Lebanon 24
كارثة جوية غامضة قبالة أميركا... العثور على حطام الطائرة
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:36:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تحركات نتنياهو صباح 7 تشرين الاول تثير التساؤلات.. تقرير يكشف "فجوة غامضة"
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:36:22 Lebanon 24 Lebanon 24

البريطانية

بحر الشمال

البريطاني

إيرباص

الشمال

جو ال

ايفون

جوي ✊

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:30 | 2026-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:27 | 2026-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:54 | 2026-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:50 | 2026-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:47 | 2026-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
11:30 | 2026-10-18
Lebanon24
11:27 | 2026-10-18
Lebanon24
10:54 | 2026-10-18
Lebanon24
10:50 | 2026-10-18
Lebanon24
10:47 | 2026-10-18
Lebanon24
10:28 | 2026-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24