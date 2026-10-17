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عربي-دولي

بعد إقالتها المفاجئة.. كاتي زكريا توجّه رسالة إلى ترامب

Lebanon 24
17-10-2026 | 08:35
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بعد إقالتها المفاجئة.. كاتي زكريا توجّه رسالة إلى ترامب
بعد إقالتها المفاجئة.. كاتي زكريا توجّه رسالة إلى ترامب photos 0
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علّقت كاتي زكريا، المتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض، على مغادرتها منصبها بعد خمسة أيام فقط من تعيينها، مؤكدة أن العمل مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان "شرفاً" لها.
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ونشرت زكريا عبر منصة "إكس" صورة تجمعها بترامب داخل المكتب البيضاوي، وأشادت بشخصيته وأدائه، واصفة إياه بأنه رجل طيب وكريم ومجتهد، ومعربة عن تمنّيها أن يحظى بتقدير أكبر من الأميركيين.

وجاء تعليقها بعد قرار إعفائها من منصبها، وسط انتقادات طالت أداءها الإعلامي خلال أول مؤتمر صحفي لها في البيت الأبيض.

وكان ترامب قد أوضح أنه نصح زكريا بإعادة التفكير في الاستمرار بالوظيفة، مشيراً إلى أنها تعرّضت لمعاملة قاسية من وسائل الإعلام، وأن الضغوط التي واجهتها قد تحول دون شعورها بالارتياح في المنصب.

ولم تتجاوز فترة عمل زكريا خمسة أيام، بعدما كانت قد أعلنت خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء الماضي، أنها تطمح منذ مدة طويلة إلى العمل مع ترامب.
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