بعد إقالتها المفاجئة.. كاتي زكريا توجّه رسالة إلى ترامب

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علّقت كاتي زكريا، المتحدثة السابقة باسم ، على مغادرتها منصبها بعد خمسة أيام فقط من تعيينها، مؤكدة أن العمل مع الرئيس الأميركي كان "شرفاً" لها.ونشرت زكريا عبر منصة "إكس" صورة تجمعها بترامب داخل ، وأشادت بشخصيته وأدائه، واصفة إياه بأنه رجل طيب وكريم ومجتهد، ومعربة عن تمنّيها أن يحظى بتقدير أكبر من .وجاء تعليقها بعد قرار إعفائها من منصبها، وسط انتقادات طالت أداءها الإعلامي خلال أول لها في البيت الأبيض.وكان قد أوضح أنه نصح زكريا بإعادة التفكير في الاستمرار بالوظيفة، مشيراً إلى أنها تعرّضت لمعاملة قاسية من ، وأن الضغوط التي واجهتها قد تحول دون شعورها بالارتياح في المنصب.ولم تتجاوز فترة عمل زكريا خمسة أيام، بعدما كانت قد أعلنت خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء الماضي، أنها تطمح منذ مدة طويلة إلى العمل مع ترامب.