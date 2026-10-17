مئات الملايين تتدفق على الانتخابات الأميركية.. من يدفع؟

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تشهد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي، المقررة في 3 تشرين الثاني المقبل، منافسة مالية محتدمة بين الحزبين والجمهوري، مع تسجيل أرقام قياسية في التبرعات ، وسط دور بارز للملياردير إيلون في دعم الجمهوريين.وأظهرت بيانات تمويل الحملات الانتخابية، التي حللتها شبكة "CNBC"، تفوق المرشحين في جمع التبرعات خلال الربع الثالث من العام، ولا سيما في السباقات الرئيسية لمجلس الشيوخ، إضافة إلى 13 من أصل 21 دائرة انتخابية متقاربة المنافسة في مجلس النواب.وجمع المرشح الديمقراطي جيمس تالاريكو 60.2 مليون دولار في ولاية تكساس، مقابل 10.2 ملايين دولار لمنافسه كين باكستون. كما جمع الديمقراطي جون أوسوف 33.1 مليون دولار في جورجيا، وعبدول السيد 30.7 مليون دولار في ميشيغان.وفي المقابل، يعتمد الجمهوريون على التمويل الضخم للجان العمل السياسي، إذ جمع "صندوق قيادة " 272.9 مليون دولار خلال الربع الثالث، فيما بلغت تبرعات "صندوق القيادة المؤتمرية" 94.4 مليون دولار.وبرز إيلون ماسك بوصفه أحد أكبر الممولين، بعدما ضخ أكثر من 276 مليون دولار في مجموعات سياسية خلال الفترة نفسها، بينها 158 مليون دولار لصندوق دعم مرشحي مجلس الشيوخ الجمهوريين، مع تركيز خاص على المنافسة الانتخابية في تكساس.وتتزامن هذه الأرقام مع احتدام السباق على السيطرة على مجلسي ، فيما تشير تقديرات مؤسسة "كوك بوليتيكال ريبورت" إلى احتمال تحقيق الديمقراطيين مكاسب في المجلسين، من دون أن تكون نتائج الانتخابات محسومة حتى الآن.