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عربي-دولي

تطورات لافتة في القاهرة.. اتفاق بين الفصائل الفلسطينية

Lebanon 24
17-10-2026 | 09:33
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تطورات لافتة في القاهرة.. اتفاق بين الفصائل الفلسطينية
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شهدت العاصمة المصرية القاهرة تقدماً في الحوارات بين الفصائل الفلسطينية، وفي مقدمتها حركتا "فتح" و"حماس"، وسط توافق على مواصلة الجهود لإنهاء الانقسام الداخلي وإعادة ترتيب المؤسسات الفلسطينية، تمهيداً لعقد مؤتمر وطني شامل.
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وأكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"، جبريل الرجوب، أن الاجتماعات جرت في أجواء إيجابية، وتركزت على ثلاثة ملفات أساسية، تشمل البرنامج السياسي الفلسطيني، وطبيعة المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي، وشكل الدولة الفلسطينية ونظامها السياسي، مع اعتماد الانتخابات مدخلاً لتجديد الشرعيات.

من جهته، أعلن رئيس وفد "حماس" المفاوض، زاهر جبارين، استعداد الحركة لإنهاء الخلافات الداخلية، مشيراً إلى أن "حماس" و"الجهاد الإسلامي" أبدتا رغبتهما في الانضمام إلى منظمة التحرير الفلسطينية والمشاركة في مؤسساتها وقراراتها.

وأوضح الرجوب أن الورقة التي قدمتها "حماس" خلال الاجتماعات تشكّل أساساً يمكن البناء عليه للتوصل إلى استراتيجية وطنية مشتركة، فيما أكد جبارين استمرار الاتصالات بين الحركتين والعمل على تجاوز العقبات أمام تحقيق الوحدة الفلسطينية.

وفي ما يتعلق بالتطورات الميدانية، حذّر الرجوب من احتمال انفجار الأوضاع في الضفة الغربية إذا استمرت الضغوط الإسرائيلية، مشدداً على خطورة الوضع الإنساني في قطاع غزة وحجم الدمار الذي خلّفته الحرب.

وتواصل مصر تقييم نتائج الاجتماعات تمهيداً لتوجيه دعوة رسمية إلى الفصائل لتحديد موعد مؤتمر الحوار الوطني الشامل، في حين أعلنت "حماس" اختتام جولتها الأخيرة في القاهرة والاتفاق على استمرار المشاورات للوصول إلى تفاهمات مشتركة.
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