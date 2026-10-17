تطورات لافتة في القاهرة.. اتفاق بين الفصائل الفلسطينية

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شهدت العاصمة القاهرة تقدماً في الحوارات بين الفصائل ، وفي مقدمتها حركتا "فتح" و" "، وسط توافق على مواصلة الجهود لإنهاء الانقسام الداخلي وإعادة ترتيب المؤسسات الفلسطينية، تمهيداً لعقد مؤتمر وطني شامل.وأكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"، جبريل الرجوب، أن الاجتماعات جرت في أجواء إيجابية، وتركزت على ثلاثة ملفات أساسية، تشمل البرنامج السياسي الفلسطيني، وطبيعة المواجهة مع الاحتلال ، وشكل الدولة الفلسطينية ونظامها السياسي، مع اعتماد الانتخابات مدخلاً لتجديد الشرعيات.، أعلن رئيس وفد "حماس" المفاوض، زاهر جبارين، استعداد الحركة لإنهاء الخلافات الداخلية، مشيراً إلى أن "حماس" و"الجهاد الإسلامي" أبدتا رغبتهما في الانضمام إلى منظمة التحرير الفلسطينية والمشاركة في مؤسساتها وقراراتها.وأوضح الرجوب أن الورقة التي قدمتها "حماس" خلال الاجتماعات تشكّل أساساً يمكن البناء عليه للتوصل إلى استراتيجية وطنية مشتركة، فيما أكد جبارين استمرار الاتصالات بين الحركتين والعمل على تجاوز العقبات أمام تحقيق الوحدة الفلسطينية.وفي ما يتعلق بالتطورات الميدانية، حذّر الرجوب من احتمال انفجار الأوضاع في الضفة الغربية إذا استمرت الضغوط ، مشدداً على خطورة الوضع الإنساني في وحجم الدمار الذي خلّفته الحرب.وتواصل مصر تقييم نتائج الاجتماعات تمهيداً لتوجيه دعوة رسمية إلى الفصائل لتحديد موعد مؤتمر الحوار الوطني الشامل، في حين أعلنت "حماس" اختتام جولتها الأخيرة في القاهرة والاتفاق على استمرار المشاورات للوصول إلى تفاهمات مشتركة.