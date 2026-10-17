تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

أزمة تضرب الجامعات البريطانية.. وظائف مهددة بالإلغاء

Lebanon 24
17-10-2026 | 09:50
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
أزمة تضرب الجامعات البريطانية.. وظائف مهددة بالإلغاء
أزمة تضرب الجامعات البريطانية.. وظائف مهددة بالإلغاء photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تواجه جامعات بريطانية أزمة مالية متفاقمة، دفعت عدداً منها إلى تقليص الوظائف وإلغاء برامج أكاديمية، فيما لجأت مؤسسات أخرى إلى الاندماج لتجنب خطر الإفلاس، وسط ارتفاع تكاليف التشغيل وتراجع التمويل الحكومي.
Advertisement

وبحسب تقرير لمجلس العموم البريطاني، حذّر مكتب شؤون الطلاب من احتمال خروج 24 مؤسسة تعليمية من السوق خلال عام واحد، إضافة إلى نحو 26 مؤسسة أخرى خلال السنوات المقبلة، في ظل استمرار الضغوط المالية على قطاع التعليم العالي.

وتراجعت منحة الأولويات الاستراتيجية للتعليم الجامعي بأكثر من 50 مليون جنيه إسترليني مقارنة بالعام الماضي، بالتزامن مع انخفاض طلبات تأشيرات الدراسة بنسبة 11 في المئة، ما يهدد إيرادات الجامعات التي تعتمد على الرسوم التي يدفعها الطلاب الأجانب.

وفي محاولة لمواجهة الأزمة، أعلنت جامعتا غرينتش وكينت، في آب الماضي، اندماجهما ضمن مجموعة تعليمية تحمل اسم "LASE"، بهدف خفض التكاليف وتعزيز الاستقرار المالي.

وتثير هذه التطورات مخاوف بشأن مستقبل التعليم العالي البريطاني، خصوصاً مع تراجع عدد جامعات البلاد المصنفة ضمن أفضل 200 جامعة عالمياً إلى 25 جامعة، وسط تحذيرات من انعكاس الأزمة على جودة التعليم والبحث العلمي وقدرة المؤسسات على استقطاب الطلاب والكفاءات.
مواضيع ذات صلة
نزال فيوري وجوشوا مهدد بالإلغاء.. ماذا يحدث؟
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:37:20 Lebanon 24 Lebanon 24
أزمة ثقة تضرب صادرات موسكو في بكين
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:37:20 Lebanon 24 Lebanon 24
"أزمة صامتة" تضرب المؤسسات الصامدة!
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:37:20 Lebanon 24 Lebanon 24
أزمة تضرب إسرائيل.. خطرٌ يهدّد مياه الشرب!
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:37:20 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس العموم البريطاني

مؤسسة تعليمية

مجلس العموم

البريطانية

مؤسسة أخرى

البريطاني

أكاديمية

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:30 | 2026-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:27 | 2026-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:54 | 2026-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:50 | 2026-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:47 | 2026-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
11:30 | 2026-10-18
Lebanon24
11:27 | 2026-10-18
Lebanon24
10:54 | 2026-10-18
Lebanon24
10:50 | 2026-10-18
Lebanon24
10:47 | 2026-10-18
Lebanon24
10:28 | 2026-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24