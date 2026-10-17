أزمة تضرب الجامعات البريطانية.. وظائف مهددة بالإلغاء

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تواجه جامعات بريطانية أزمة مالية متفاقمة، دفعت عدداً منها إلى تقليص الوظائف وإلغاء برامج ، فيما لجأت مؤسسات أخرى إلى الاندماج لتجنب خطر الإفلاس، وسط ارتفاع تكاليف التشغيل وتراجع التمويل الحكومي.وبحسب تقرير لمجلس العموم ، حذّر مكتب شؤون الطلاب من احتمال خروج 24 من السوق خلال عام واحد، إضافة إلى نحو 26 خلال السنوات المقبلة، في ظل استمرار الضغوط المالية على قطاع التعليم العالي.وتراجعت منحة الأولويات الاستراتيجية للتعليم الجامعي بأكثر من 50 مليون جنيه إسترليني مقارنة بالعام الماضي، بالتزامن مع انخفاض طلبات تأشيرات الدراسة بنسبة 11 في المئة، ما يهدد إيرادات الجامعات التي تعتمد على الرسوم التي يدفعها الطلاب الأجانب.وفي محاولة لمواجهة الأزمة، أعلنت جامعتا غرينتش وكينت، في آب الماضي، اندماجهما ضمن مجموعة تعليمية تحمل اسم "LASE"، بهدف خفض التكاليف وتعزيز الاستقرار المالي.وتثير هذه التطورات مخاوف بشأن مستقبل التعليم العالي البريطاني، خصوصاً مع تراجع عدد جامعات البلاد المصنفة ضمن أفضل 200 جامعة عالمياً إلى 25 جامعة، وسط تحذيرات من انعكاس الأزمة على جودة التعليم والبحث العلمي وقدرة المؤسسات على استقطاب الطلاب والكفاءات.