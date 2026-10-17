"الشارع ملك الشعب".. احتجاجات واسعة في تونس

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خرج آلاف التونسيين، في مسيرة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وحماية الحريات العامة، وسط مشاركة واسعة من منظمات نقابية وحقوقية وأحزاب معارضة.وجاء التحرك بدعوة من 9 منظمات وطنية، أبرزها للشغل، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والهيئة الوطنية للمحامين، والرابطة للدفاع عن حقوق الإنسان، فيما أعلنت أكثر من 10 أحزاب سياسية انضمامها إلى الاحتجاجات.ورفع المتظاهرون شعارات أبرزها " ، لا رعب، الشارع ملك الشعب" و"لا لوطن بلا حرية"، مطالبين بضمان حرية التعبير والصحافة والتظاهر السلمي، واستقلالية ، والإفراج عن الموقوفين في قضايا سياسية.كما عبّر المشاركون عن رفضهم ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية وانتشار البطالة وتدهور ، معتبرين أن الأزمة الاقتصادية تتزامن مع تضييق متزايد على العمل السياسي والنقابي والحقوقي.وتأتي الاحتجاجات في ظل استمرار الخلافات بين السلطة والمعارضة بشأن إدارة البلاد والحريات العامة، فيما تسعى القوى المشاركة إلى توحيد مطالبها السياسية والاجتماعية في مواجهة التحديات التي تشهدها .