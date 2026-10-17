تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

"حماس تستعد لهجوم جديد"؟ صحيفة إسرائيلية تحذّر من مفاجأة في غزة!

Lebanon 24
17-10-2026 | 16:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
حماس تستعد لهجوم جديد؟ صحيفة إسرائيلية تحذّر من مفاجأة في غزة!
حماس تستعد لهجوم جديد؟ صحيفة إسرائيلية تحذّر من مفاجأة في غزة! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية مقالاً للبروفيسور غاي هوخمان، الخبير في صنع القرار وعضو هيئة التدريس في جامعة رايخمان، حذّر فيه من استمرار التهديدات الأمنية التي تواجهها إسرائيل في قطاع غزة، رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على اندلاع الحرب والعمليات العسكرية الواسعة التي استهدفت حركة "حماس".
Advertisement
 
 
وانتقد هوخمان الشعار الانتخابي الجديد لحزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، "اليمين أو فلسطين"، معتبراً أنه يربط الأمن بحكم اليمين، رغم أن هجوم السابع من تشرين الأول 2023 وقع في عهد حكومة يمينية.
 

وأشار إلى أن معلومات استخباراتية حديثة دفعت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إلى رفع حالة التأهب مرتين، وسط تقارير عن استعدادات تجريها "حماس" لتنفيذ هجوم جديد، بالتزامن مع تهديد وزير الدفاع يسرائيل كاتس بإخلاء مدينة غزة بالكامل في حال أسر جندي إسرائيلي.
 

وأوضح هوخمان أن استمرار هذه المخاوف يثير تساؤلات بشأن نتائج الحرب، خصوصاً أن إسرائيل حشدت قوات عسكرية كبيرة ضد الحركة، التي قُدّر عدد مقاتليها بنحو 30 ألفاً قبل هجوم السابع من تشرين الأول.
 

ولفت إلى أن "حماس" لا تزال، وفق تقديرات عسكرية إسرائيلية أوردها، تحتفظ بعشرات الآلاف من المسلحين وتسيطر على جزء من القطاع، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي نشر قواته حتى "الخط الأصفر" لمنع أي تهديد لمستوطنات غلاف غزة.
 

ورغم إقراره بتحقيق الجيش الإسرائيلي إنجازات عسكرية، بينها اغتيال قيادات بارزة في الحركة وتدمير بنى تحتية وأسلحة، شدد على أن هذه الإنجازات لا تعني بالضرورة تحقيق الهدف الأساسي للحرب، المتمثل في إزالة التهديد الأمني.
 

واعتبر أن احتمال تنفيذ "حماس" عملية لأسر جنود إسرائيليين، رغم حجم العمليات العسكرية التي تعرضت لها، يكشف استمرار قدرتها على التخطيط والتنفيذ، محذراً من أن نجاح عملية كهذه قد يشكل إنجازاً استراتيجياً للحركة.
 

ورأى هوخمان أن تقييم أداء الحكومات في الملف الأمني يجب أن يستند إلى النتائج الفعلية، لا إلى الشعارات والوعود الانتخابية، مؤكداً أن ذلك لا يعني بالضرورة أن حكومة بديلة ستكون أكثر نجاحاً.
 

وخلص إلى أن استمرار المخاوف الأمنية بعد سنوات من الحرب يستدعي إعادة تقييم السياسة الإسرائيلية تجاه غزة، والتساؤل عما إذا كانت الحكومة قد نجحت فعلياً في توفير الأمن الذي وعدت به.
مواضيع ذات صلة
ماذا تُحضّر إسرائيل للجنوب والضاحية؟ صحيفة تحذّر من انتعاش "حزب الله"!
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:38:07 Lebanon 24 Lebanon 24
أسرار جديدة عن "هجوم 7 تشرين".. كيف استعدّت "حماس"؟
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:38:07 Lebanon 24 Lebanon 24
أنقرة تُقلق تل أبيب.. صحيفة إسرائيلية تُحذّر من جبهة جديدة وأوراق ضغط خطيرة
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:38:07 Lebanon 24 Lebanon 24
"حماس": غارة إسرائيلية تقتل 5 مدنيين غرب غزة
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:38:07 Lebanon 24 Lebanon 24

بنيامين نتنياهو

وزير الدفاع

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الانتخابية

سنوات من

قطاع غزة

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:30 | 2026-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:27 | 2026-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:54 | 2026-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:50 | 2026-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:47 | 2026-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
11:30 | 2026-10-18
Lebanon24
11:27 | 2026-10-18
Lebanon24
10:54 | 2026-10-18
Lebanon24
10:50 | 2026-10-18
Lebanon24
10:47 | 2026-10-18
Lebanon24
10:28 | 2026-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24