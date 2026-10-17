"حماس تستعد لهجوم جديد"؟ صحيفة إسرائيلية تحذّر من مفاجأة في غزة!

نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" مقالاً للبروفيسور غاي هوخمان، الخبير في صنع القرار وعضو هيئة التدريس في جامعة رايخمان، حذّر فيه من استمرار التهديدات الأمنية التي تواجهها في ، رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على اندلاع الحرب والعمليات العسكرية الواسعة التي استهدفت حركة " ".

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وانتقد هوخمان الشعار الانتخابي الجديد لحزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء ، "اليمين أو "، معتبراً أنه يربط الأمن بحكم اليمين، رغم أن هجوم السابع من تشرين الأول 2023 وقع في عهد حكومة يمينية.



وأشار إلى أن معلومات استخباراتية حديثة دفعت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إلى رفع حالة التأهب مرتين، وسط تقارير عن استعدادات تجريها "حماس" لتنفيذ هجوم جديد، بالتزامن مع تهديد يسرائيل كاتس بإخلاء مدينة غزة بالكامل في حال أسر جندي إسرائيلي.



وأوضح هوخمان أن استمرار هذه المخاوف يثير تساؤلات بشأن نتائج الحرب، خصوصاً أن إسرائيل حشدت قوات عسكرية كبيرة ضد الحركة، التي قُدّر عدد مقاتليها بنحو 30 ألفاً قبل هجوم السابع من تشرين الأول.



ولفت إلى أن "حماس" لا تزال، وفق تقديرات عسكرية إسرائيلية أوردها، تحتفظ بعشرات الآلاف من المسلحين وتسيطر على جزء من القطاع، فيما يواصل الجيش نشر قواته حتى "الخط الأصفر" لمنع أي تهديد لمستوطنات غلاف غزة.



ورغم إقراره بتحقيق الجيش الإسرائيلي إنجازات عسكرية، بينها اغتيال قيادات بارزة في الحركة وتدمير بنى تحتية وأسلحة، شدد على أن هذه الإنجازات لا تعني بالضرورة تحقيق الهدف الأساسي للحرب، المتمثل في إزالة التهديد الأمني.



واعتبر أن احتمال تنفيذ "حماس" عملية لأسر جنود إسرائيليين، رغم حجم العمليات العسكرية التي تعرضت لها، يكشف استمرار قدرتها على التخطيط والتنفيذ، محذراً من أن نجاح عملية كهذه قد يشكل إنجازاً استراتيجياً للحركة.



ورأى هوخمان أن تقييم أداء الحكومات في الملف الأمني يجب أن يستند إلى النتائج الفعلية، لا إلى الشعارات والوعود ، مؤكداً أن ذلك لا يعني بالضرورة أن حكومة بديلة ستكون أكثر نجاحاً.